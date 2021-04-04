台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致51人死亡，其中47人已確認身份，而在這47人中只有1人是靠着齒模對比出身份。負責齒模對比工作的51歲牙醫吳志浩擁有20多年行醫經驗，他周六（3日）前往花蓮殯儀館現場透過核對假牙位置與數量、健保紀錄、診所X光片等資料，成功為一具容貌難以辨識的遺體找到家人。吳志浩表示，當下只有一個想法，就是「希望讓往生者早日回家，不要在殯儀館待太久」。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，對比遺體身份除了可透過臉容辨識外，還可進行身上配件（手錶、手鍊、手環等）、身體特徵（刺青、指甲油）、指紋、齒模和DNA對比等方式，而這次事故首度使用齒模辨識身份的罹難者，證實為一名40多歲的女性，親屬在現場雖看到她遺體，但臉容已難以辨識，且身上配件、身體特徵等亦因嚴重撞擊令對比困難。不過由於親屬希望能百分之百確認其身份，花蓮牙醫師公會得知消息決定前來協助。

身為花蓮牙醫師公會理事長的吳志浩醫生表示，過往不少牙醫都曾協助遺體辨識，例如在2016年的維冠金龍大樓倒塌事故，而這次意外發生後，看到牙醫師公會群組內有不少醫生在討論，於是打算為此出力。

吳志浩表示，當日他到花蓮殯儀館後，知道該名罹難者需要協助，卻因親屬提供的DNA量不足而無法精確對比，所以決定協助檢查口腔。他先將罹難者口腔內牙齒檢查一遍並記錄下來，同時請健保署協助取得就醫紀錄，再對比口腔內狀況，結果發現拔牙雖吻合，但有幾顆假牙未有看到紀錄，因此再從健保資料庫找出罹難者生前去過的牙醫診所，並透過公會群組聯繫該診所的牙醫，再請對方翻拍X光照，經三小時努力終於拿到完整資料，對比後才百分之百確認罹難者身份。

吳志浩稱，很感謝各方在休假其間仍願意幫忙，尤其是健保署花東業務組長李名玉就立即聯繫健保署並開放授權，甚至親自將資料送來花蓮殯儀館，令他深受感動。他又說，以前待過醫學中心，接觸遺骸雖有足夠心理準備，但在殯儀館看到這麼多罹難者和家屬時，「還是覺得非常傷心」；當時在協助辨識遺體時，他的內心其實只有一個想法，「我只希望往生者可以早點回家，和家人能早點團聚，不要再冰在殯儀館裡」。

台灣《蘋果新聞網》

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