今年是六四事件32周年，英國拍賣行「斐樂絲」（Fellows）本月19日將舉行奢華鐘錶拍賣會上，其中一項拍賣品赫然一隻六四「平暴」手錶，引發一片譁然。斐樂絲其後表示，這隻刻有「89.6平息暴亂紀念」的手錶已被從豪華手錶銷售欄撤下，因賣家收到來自社交媒體的威脅，擔心自身安全。

北京政府贈給部隊

總部位於英國伯明翰的斐樂絲預計拍賣的手錶錶面上，描繪着一名戴着綠色頭盔的士兵，還有「1989年6月平息暴亂紀念」的中文字樣。斐樂絲在其官網寫道：「在1989年天安門抗議事件後，北京市委員會和北京市政府將這隻手錶贈送給部隊。」拍賣行發言人說，「據我們所知，賣家與解放軍無關，也與中國政府無關，」這塊手錶涉及「國際（公共）利益」，是對「六四事件」的提醒。「過去我們曾出售過全球衝突各方的戰爭勳章，紀念查理一世弒君的戒指，以及從戰俘身上獲得的手錶，」該名發言人說，「我們沒有立場評論過去的事件。對我們來說，重要的是以尊重和公正的方式聚光和報道歷史事件」。

拍賣消息曝光後，澳籍華裔藝術家巴丟草直言，斐樂絲拍攝的其中一張商品照，將這隻手錶展示在男性的手腕上，就像是一般豪華手錶廣告，完全不見對沉重歷史的反思。斐樂絲隨後表示，社交媒體上充斥對手錶主人的恐嚇訊息，在賣家表達安全疑慮後，拍賣行決定將手錶撤下取消競標。

英國《衞報》/BBC中文網