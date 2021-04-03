中共總書記習近平今年就中國的國際地位與發展，發表可以「平視世界」與「東升西降」的講話。中共高層更指出中國自信能平視世界，是基於經濟、抗疫、脫貧及社會穩定等4大奇蹟。不過，接受《蘋果》訪問的學者均認為，這些奇蹟均有可議之處，指未來10年內仍未具挑戰美國、重寫國際秩序的能力，但戰狼式表態卻可能為中國發展帶來反效果，分析習近平力倡「平視外交」，目的是為了大內宣，凝聚民族主義情緒，維持中共管治。

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，早前在美國阿拉斯加中美高層對話中的態度強硬，在國際面前力斥「美國沒有資格居高臨下同中國談話，中國人不吃這一套」，相關金句已成為內地商品的設計主題。

楊潔篪這番有違外交慣例的火爆表態，可說體現了習近平3月6日於全國政協第十三屆四次會議醫藥衞生界、教育界委員聯組會議上「中國已經可以平視這個世界了」的說法。

其實，中共早於今年初，已陸續流出習近平要與美國爭雄的講話，包括在省部級第一把手講習班上表示「時與勢在我們一方」，是中共決心與自信所在，強調「機遇大於挑戰」。

另外，青海省祁連縣委書記披露習近平於五中全會和省部級主要領導幹部研討班上曾就國際形勢，判斷未來是「東升西降」，美國是中國發展與安全的最大威脅。

中共政法委秘書長陳一新則根據習近平講話，總結出中國在經濟發展速度、社會長期穩定、抗疫成效和全面脫貧等4個奇蹟下，有自信未來「東升西降」，現在已可「平視世界」。

不過，中共的4大奇蹟，在台灣中正大學戰略暨國際事務研究所教授林泰和及台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯看來卻未必站得住腳（見表）。

手機用戶請按此：中共管治4大奇蹟

林泰和與曾偉峯俱認為，中共現時高調推動戰狼式的「平視外交」，強調「東升西降」，主要是為了大內宣。

林泰和表示，中國近年是有進步，但說到4大奇蹟和「東升西降」則「言過其實，因其他國家也在進步」，認為中方近月在外交上的表現，例如阿拉斯加中美高層談話，也是增加內部團結的大內宣。

曾偉峯以中國借新疆問題聲討H&M等國際品牌為例，認為其進攻性只是表面，「實質是防禦性」，目的是提高內部對社會制度的自信和支持中共管治，其所謂社會穩定背後其實很脆弱。

他指，中國的影響力和經濟實力確是不斷壯大，但仍遠未夠憑霸權直接挑戰國際規則「想做甚麼就甚麼」，「就算10年後中國的GDP超過美國，都未必有實力改寫國際規則，因人均GDP同創新仍不及美國」。

對於未來發展，林泰和相信中國近月的戰狼式態勢會帶來反效果，「變得更孤立」，中美雙方在普世價值上的競爭會成為主軸，「特別是拜登政府的民主黨對這些基本價值更堅持、歐盟也已就新疆問題作出制裁」。他強調，美國為首等西方國家實力仍勝過中國，「關鍵在於是否有決心，團結起來回應中國的挑戰」，他相信，在阻止網絡攻擊、高科技外流、國防安全等，西方國家較易有共同立場，但經濟貿易方面，「歐洲，例如德國以出口作主導，而中國是最大市場」，各國要再凝聚才能有共識。

曾偉峯也指，中國是賭其市場影響力能持續下去，以達到「平視世界」的目的，戰狼式外交雖引起西方國家疑忌，但也可能贏得非洲、中東和東南亞等發展中國家的支持。

林泰和與曾偉峯也認為，如中國回到習近平上台前的「韜光養晦」策略，對整體發展會較有利。

《蘋果》記者

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