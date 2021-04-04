瀋陽—海口高速公路（瀋海高速）周日（4日）凌晨發生嚴重交通事故，一輛由上海至江蘇省連雲港灌雲縣的旅遊大巴，被一輛衝過中央護欄的大貨車碰撞，至少11人死亡、19人受傷。

新華社報道指，事發於瀋海高速k898公里處，涉事大貨車衝過中央護欄後與該輛旅遊大巴發生碰撞，導致大客車翻車，現場交通單向中斷，其後方2輛貨車又相繼發生追尾碰撞。江蘇省交通綜合執法局、鹽城市公安局等多個部門表示，事故至今造成11人死亡，19人受傷。

當局經初步核實，該輛旅遊大巴為上海市至江蘇省連雲港市灌雲縣的班線客車，車輛所屬公司為上海新大都客運有限公司，車輛相關資質證件合法有效；肇事的大貨車未有超載，衝過中央護欄原因有待調查。

內地網民對事件表示哀痛，留言稱「出行時安全第一！逝者安息！」「大家注意安全，保持車距啊！」「天啊，希望不要再有人員傷亡」。

新浪微博／新華社

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