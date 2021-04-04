台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。涉嫌停車不當、導致工程車掉到路軌的司機兼建築公司負責人李義祥（49歲），周六（3日）下午被花蓮地院以50萬元新台幣（下同，約13.6萬港元）保釋，但要限制住居、出境出海。李義祥經營的建築公司，登記地址僅是一間鐵皮屋，但他卻能包攬台鐵、公路總局17項工程，涉及金額高達1.42億元新台幣（約3,865萬港元），而身為建築公司負責人的他，卻又被爆違法兼任另一公司的地盤主任，涉嫌違反《營造業法》。台灣律師陳鳳暘認為，若消息屬實，不但李義祥違法，台鐵亦恐怕難辭其咎。

交通部昨晚召開記者會，指義程營造包攬台鐵、公路總局17件工程，台灣《蘋果新聞網》發現，李義祥的義程營造所在地僅是一般鐵皮屋，義祥工業社更只是一間小平房，讓人不禁懷疑，李義祥究竟有何本領可以承辦這些工程。三立新聞網則指出，李義祥涉嫌以利用兩間公司分別投票工程，增加勝算，而2007年他被指涉嫌圍標，以違反政府採購法被判刑。

台灣《蘋果新聞網》同時接獲消息指，指李義祥身為義祥工業社及義程營造負責人，卻兼任投得台鐵「鐵路行車安全改善六年計劃」山坡安全維護設施工程的地盤主任，而地盤主任的資格，需要送交台鐵及監工的聯合大地工程顧問公司審核，李義祥曾承包台鐵多項工程，認為台鐵「不可能不知其是義程營造負責人」，但卻容許他兼任東新營造地盤主任，質疑台鐵與監工單位有包庇之嫌，呼籲營建署及政風單位介入調查。

根據台灣的《營造業法》，明文規定「營造業負責人不得為其他營造業的負責人、專任工程人員或工地（地盤）主任」。律師陳鳳暘認為，台鐵的工程是依照政府採購法外判，東新營造投得該斜坡維護工程後，須將包括地盤主任等所有工程資料陳報給監工商及台鐵，台鐵也有監督審核之責，依照投訴內容與台鐵工程告示板的資料分析，東新營造是施工廠商，而李義祥是工盤主任（負責人），又是義程營造老闆，恐涉違反《營造業法》營造業負責人不得為其他營造業工地主任的規定。

基於李義祥曾經投得多項台鐵工程，陳鳳暘認為若有關內容屬實，台鐵包庇的可能性就很大，但還是靜待相關單位調查才能確認。

他又強調，從新聞片段看到，該工程在山坡進行，照理說應該要有圍籬等相關的安全措施，但看不到有任何安全維護設施，建築商責任不可免，台鐵也難辭其咎，希望台鐵不要重蹈覆轍，將所有責任都推給外判商，應負起該負的責任，給全民一個交代。

另外，花蓮警方上周五（2日）曾前往李義祥位在中央路3段的工程行查扣相關資料，台灣《蘋果新聞網》記者於周六（3日）早上目擊工程行的2女1男員工，進到鐵皮屋搭建的辦公室內收拾約一小時後，其後由1男1女員工各抱兩大箱資料走出，並將4箱資料放入男員工車上後各自離去；3名員工亦未有透露手上的資料內容及將送去何處。

工程行附近鄰居表示，工程行在此處開設已久，平時看到李義祥對人都很親切，處事相當低調，都騎電單車或開貨車來公司，會將貨車停在後方停車場，見到面都會打招呼，但由於做工程的關係，多半早上約6時就到公司，晚上接近8時才會返回工程行放置器具及材料，有時候在外地施工，時常好幾天都沒碰面。

事發當地原本進行鐵路行車安全改善計劃，得標承包的東新營造公司，周六（3日）早上則是大門深鎖，未有其他人員出入。附近鄰居表示，該公司在當地許久，老闆是個開BMW的老人家，對於李義祥則沒太多印象，只看過幾次出現在該處。

登記在李義祥名下的義祥工業社，位在花蓮市中山路巷內，外觀為1層樓矮平房。與李義祥同住在對面的李父周六（3日）當日碰巧與外傭到該處取東西，他僅表示「兒子做工程已經很久了，自己已經是80多歲人，發生這件事不知道該怎麼辦，也不曉得怎麼處理」，向台灣《蘋果新聞網》記者索取名片後迅速返回對面住處。

住家附近鄰居表示，李義祥人很好，一家人都老實，從小就在這出生，很乖很孝順，做工程也是白手起家，李父從他小時候就拿着鐵鎚做鐵工，扶養他們長大，有人說李男標到許多工程，是因為李男傳承到父親的手藝，上游營造商在當地找不到承包師傅，得知李男工藝及工作態度，幾乎每次都會找他。

該名鄰居又透露，因為從小看李義祥長大，再三強調「他不是壞人！很乖、很好」，並指李義祥的母親在案發當日因為脊椎問題開刀而令他相當煩惱，「李義祥讀書畢業後，就跟父親一路學習鐵工，外界說他承包了許多工程，說句難聽點完全是『花蓮沒師傅』，人才都外流到其他縣市，這次事件發生，絕對是意外。」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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