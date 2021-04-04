太魯閣號出軌釀51死，除了盡力救災， 同樣要檢討事件，免同類慘劇重演。雖然今次事故最大責任是維修斜坡的工程車司機，但有台灣學者直言，政府從上到下都不重視安全風險管理，行政院寧花幾千億元新台幣（下同）建設交通，每年卻只給3億元（約8,300萬港元）推動交通安全，各單位風險管理在預算不足下也流於表面，難怪台鐵未明訂斜坡行工程要設圍籬、柵欄。政府應痛定思痛，徹底改革，此案究責除施工廠商、設計監造單位外，台鐵、交通部、政院也都應追究責任。

台灣消費者文教基金會（消基會）交通組召集人李克聰表示，台鐵整個維修斜坡工程合約訂定完全沒有風險管理觀念，施工應評估風險，譬如因應施工車輛出入、要防石頭跌落，也許不單要設圍籬，應該要有護欄，或是告警系統，要因地制定合適設備。以防施工不當異物影響軌道。

李克聰直言，這不僅是台鐵，而是各單位工程合約訂最清楚的都是工程項目，安全防護卻僅有一點點，且文字模糊，或預算相當少，導致真正風險來臨時無法防護。除施工廠商、設計監造單位有責任外，台鐵督導當然也有責任，但整個交通安全改革上，安全風險機制的建立就跟交通部和行政院有關係，政府高層不重視交通安全，寧願花幾千億元投入交通建設，每年對交通安全經費投入年卻僅有3億元，預算少，分配到各單位或各縣市就更少，安全管理就流於形式、做表面。

面對慘痛教訓，李克聰說，行政院應該要有魄力，把前瞻建設預算部份轉移至交通安全預算，才能給人民希望，不要讓人民出門下一秒就天人永隔；假如不計鐵路只計公路，每天平均就有8.22人死於交通事故，若不重視安全風險管理，就會一直付出慘痛代價。

不願具名專家說，普悠瑪號出軌後，行政院針對台鐵進行檢討，洋洋灑灑列出144件改革事項，但行政院最後卻未核定，僅交由交通部公告，但事實上許多改善事項，包括組織調整、員工薪資調整等都需要跨部會協調，這些改善事項不了了之，就無法讓台鐵改革，風頭過了就擱置，「因為台鐵的選票價值，對行政院來說就是雞肋」。

另一拒透露身份的專家則說，現行台鐵員工薪資較公務員低，許多人只要高鐵、捷運或其他公務單位有機會寧可跳槽，讓台鐵留不住人才，特別是技術單位，人力不足問題長年無法解決，政府若沒下定決心、大刀闊斧翻轉台鐵，難避免慘劇再發生。

台灣《蘋果新聞網》

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