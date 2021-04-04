兩岸疫情最新數字：大陸周六（3日）新增21宗確診個案，其中10宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有11宗，分別是上海6宗、廣東2宗、北京1宗、天津1例、福建1宗。大陸累計確診90,273宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,045宗，死亡個案10宗。

一批經由世衞主導、全球獲取疫苗機制（COVAX）分配到台灣的近20萬劑阿斯利康武漢肺炎疫苗，今日清晨由荷蘭運抵台灣桃園機場，經海關人員檢驗後，這批疫苗在機場航警護送下，送往冷凍倉儲存放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚表示，台灣透過COVAX獲分配102萬劑AZ疫苗，今晨運抵的是首批疫，為避免出現任何變數，當局待疫苗上飛機後才對外宣佈，而且是以最直接方式，由華航從從荷蘭直接運回台灣。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大醫院小兒科主治醫師李秉穎表示，台灣透過COVAX取得的疫苗，取得時間與數量與其他亞洲國家差不多，強調「我們沒特別慢」。中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬則表示，從COVAX的阿斯利康疫苗有效期，會比上一批從南韓進口的疫苗還短，他認為疫苗得來不易，不能被有效期破壞整體防疫規劃，建議在醫護人員施接種後，盡快評估擴大接種的可行性。

至於內地疫情，雲南省當局公佈當地10個新增確診本地病例的資料，病人分別為6男4女，年齡介乎15至55歲，當中兩名為緬甸人。當局聲稱，這批病人都是在瑞麗市全民病毒檢測時被發現，之後以救護車送往指定醫院隔離治療。當局又指，昨日亦發現一名無症狀感染的女病人。

台灣《蘋果新聞網》／國家衞健委網站

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