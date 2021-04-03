假的真不了！中國外交部日前舉行新疆記者會，安排數名自稱維吾爾族人發言，反駁美歐對新疆再教育營侵害人權的指控，卻被踢爆疑似造假。總部設於德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提表示，在這場記者會上被安排發言的一名和田市教培中心結業的學員，數月前曾在官媒宣傳片中現身，當時自稱是上海復旦大學畢業後回和田創業。迪里夏提在接受《蘋果》電話訪問時指稱，這根本是北京找來的臨時演員，目的明顯是欺騙國際社會，以緩解近日被制裁的壓力。

中國外交部與新疆政府上月29日舉行了一場涉疆問題的新聞發佈會，安排數名自稱維吾爾人現身說法。其中一名自稱從新疆和田市教培忠結業的學員塔黑日江·托合提在會上說：「教培中心是一所學校，我們周一至周五每天上6節課，學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化等內容。」

塔黑日江接着表示：「結業後，我開了一家物業公司和餐廳。我在教培中心學到的法律法規、企業管理等知識利用到我的餐廳和物業公司的日常管理當中。境外那些人說我們教培中心是『集中營』、『學員遭受酷刑』，那完全是睜着眼睛說瞎話。我和我的同學都很感激教培中心。 」

不過，迪里夏提發現，塔黑日江曾出現在2020年7月14日新華網一段宣傳回鄉創業的短片中，他當時自稱在南疆開設音樂餐廳，但完全沒有提到自己曾在所謂新疆教培中心的經歷，更沒有把自己創業的成功，歸結於記者會上所稱是「在教培中心學到的法律法規、企業管理等知識」，反而強調自己擁有復旦大學的高學歷。

迪里夏提對《蘋果》表示，如果塔黑日江是上海復旦大學畢業學生，他當年在高考的成績應該相當高，漢語讀寫能力也有一定水平，根本不用再到新疆教培中心學習國家通用語言和文字。

迪里夏提批評，中國當局為了應對國際社會的外交壓力，選擇找臨時的非專業演員，在記者會上「做戲」，明顯是一種欺騙行為，但「假的畢竟是假的」，必定會被人發現。

對於有維吾爾人充當北京的對外宣傳工具，迪里夏提感到既可憐又可悲，但也體諒到這些人或許有苦衷，因被壓迫而配合官方的宣傳，若按良知去做，他們就會連累家人，一同被迫害。

迪里夏提又指，北京當局近日就新疆議題進行的這一波對外宣傳活動，除了安排這些所謂的對外記者會企圖欺瞞國際社會，還安排那些沒有公信力的國家駐華外交人員到新疆參觀，接着又播放多部反恐紀錄片，企圖將自己塑造成恐怖主義「受害國」，以合理化在新疆的高壓管治。

至於紀錄片中披露，有曾經被譽為「反恐英雄」的新疆執法部門高層官員，被指涉嫌與境外恐怖勢力勾結而成了階下囚，迪里夏提則認為，北京方面是想藉着在鏡頭面前，對這些維吾爾人進行人格上的污辱，從而生產強大震懾作用，不容許新疆人挑戰北京的權威。而這些維族人的公務員或執法人員，並沒有任何選擇。

《蘋果》記者/ 自由亞洲電台

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！