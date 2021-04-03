在上周二結束中東六國訪問的國務委員兼外長王毅，回國後即赴福建接待來訪東盟四國外長，昨又與南韓外長鄭義溶會晤，商定在疫情穩定後盡快推進中國國家主席習近平訪韓，以及兩國健康碼互認。有黨媒高層在自媒體稱，中方安排五國外長去福建而非北京舉行會談，是要告戒民進黨當局「台獨死路一條」。

推動健康碼互認

澎湃新聞稱，應王毅邀請，新加坡、馬來西亞、印尼和菲律賓外長於3月31日至4月2日訪華，而這次會晤地點在福建，原因是福建與東南亞聯繫密切。新華社報道稱，王毅在南平分別與四國外長會晤，除了談及緬甸局勢，還談到了雙方在疫苗接種或藥物研發上的合作、以及探索健康碼互認。

王毅昨又轉赴與台灣外島金門對望的廈門市，與南韓外長鄭義溶舉行會談。王毅表示，明年將迎來中韓建交30周年，中方願同韓方一道，共同以對話方式推進朝鮮半島問題政治解決進程，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。韓聯社分析說，會談選在廈門或許折射出中方政治意圖，在美國藉台灣對北京施壓、兩岸關係緊張的背景下，選址廈門可釋放韓中友好訊息，藉此牽制美國。新華社《環球》雜誌副總編輯劉洪在自媒體「牛彈琴」發文稱，中方這次安排象徵意義很明顯，因為福建對面就台灣，「就是給台灣當局，也給世界看看，這麼多國家支持中國，台獨死路一條。」

中央社/新華社