台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致嚴重傷亡，其中一名年約6歲的女童因臉部骨折被送往花蓮慈濟醫院接受治療，其間發現她心愛的粉紅色手錶不見了，心急得淚滿盈眶；院方為了安撫女童，遂決定為她購買一隻全新的粉紅色手錶。事件引起網民熱議，有人留言表示「感動到快落淚了」。

花蓮慈濟醫院昨日在Facebook上表示，該名女童因出軌意外導致臉部骨折，且受到嚴重驚嚇而無法平復情緒，令醫療團隊一直沒有辦法安穩為她冰敷臉上的傷處；後來有護士拿出一本名為《蚯蚓的日記》的繪本，一度成功轉移女童注意力，不過她之後又發現自己心愛的粉紅色手錶不見了，並着急地問：「我的手錶呢？」

正當女童心急得淚滿盈眶，眼淚快要落下之際，慈濟醫院副院長吳彬安隨即表示：「不要擔心，我們會幫妳找到粉紅色手錶的，妳要乖乖聽醫師生叔叔跟護士阿姨的話唷。」雖然無法回到事故現場尋找，但副院長未有忘記承諾，決定在急診工作結束後去購買一隻全新的粉紅色手錶，但當時已是深夜，商店均已休息，於是翌日一早去買。

整合醫學病房副護理長周云鵑及後親手為女童戴上手錶，再伸手向她表示：「現在我們都有戴手錶了！」她說這不僅可以給女童安全感，還可以讓對方感覺到「我們都是一樣的」，就不容易害怕醫護人員進行治療。至於女童則開心地說：「阿姨妳的（手錶）是黑色的，我的（手錶）是我最愛的粉紅色！」並承諾會好好康復。

事件引起網民熱議，有留言表示：「謝謝你們，祝福受傷的人趕快康復，大家平安！」「感動到快落淚了，謝謝所有的搜救英雄及醫護人員，希望傷者早日康復，亡者一路好走。」「無限感恩，虔誠祝福小妹妹早日康復」「護理師真的很暖心，真的很感謝妳們。」

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