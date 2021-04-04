台鐵太魯閣號慘劇，最少釀成51人死亡。58名義務遺體修復師主動趕到花蓮，通宵努力將破損的遺體修復回生前模樣。罹難者中，年紀最少是一名4歲陳姓女童。由於事發時肢體拉扯過大，全身遍佈傷口，修復難度最高。惟經過「76行者遺體修復團隊」成員 徹夜努力，女童遺體終於完成修復，今日可以「回家」。

據悉，陳姓女童和父親、姑姑、爺爺、嫲嫲等人趁清明連假回台東掃墓，各人坐在第6節車廂。事發時，女童由36歲的姑姑抱著，兩人雙雙不幸身亡。女童當場死亡，而且肢體遭列車衝撞破壞力拉扯，遺體需要修復後才能驗屍、移動。

「76行者遺體修復團隊」召集人陳修將昨日表示，這次罹難者身體受損傷狀況，比先前普悠瑪列車出軌情況更慘不忍睹，身體和頭、臉有開放性傷害甚至有缺損，他強調若斷肢找不回來將會做義肢，肌肉或皮膚缺損也會用假皮裝飾，讓亡者遺體回到原本樣子，盡量減輕家屬傷痛。

陳小妹妹傷勢特別嚴重，傷口遍佈全身，缺損較多，修復難度也最高。經過團隊努力，成功修復陳小妹的遺體，讓陳小妹能於今（4日）早跟家人一起回家。據了解，陳小妹與姑姑將回到桃園處理後事。

遺體修復師陳修將表示，「目前已經完成18具遺體的修復，仍在進行的修復的遺體則有2人，而在修復年紀最小的陳小妹的遺體時，有工作人員情緒十分難過，蹲在遺體旁啜泣流淚，但為了怕影響到其他人的工作心情，也不敢哭出聲音。」

中時電子報／東森新聞網

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