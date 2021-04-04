有主權爭議的南海再起風雲。長期監察美軍在太平洋行動的北京智庫「南海戰略態勢感知」今在Twitter發帖指，美國「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航母戰鬥群，今早大約8時，經由馬六甲海峽進入南海活動。

這個航母戰鬥群包括羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦（USS Russell）及邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill）。

這是羅斯福號本年度第三次進入南海活動，該平台主任胡波曾就美航母南海行動的新特點作出分析，指「最近美軍航母的行動變得突然而規律性降低，實戰部署的意味顯着加強……如果持續這種思路，我們將看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次」。

「南海戰略態勢感知」計劃昨晚亦指出，美軍導彈驅逐艦「馬斯廷」號（DDG-89）昨日凌晨出現在東海長江口附近海域，並一路向南航行。

Twitter

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