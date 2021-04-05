天妒紅顏！台灣輔仁大學音樂系四年級女學生曾允鑀，原本計劃今年5月20日舉行個人畢業鋼琴表演，禮服跟宣傳海報都已準備好，怎料趁假期到花蓮找朋友，搭上台鐵太魯閣號「死亡列車」，最後香消玉殞。據悉，曾允鑀上月初在網上算命，測得自己有95歲命。輔仁大學今日在曾允鑀靈前向她頒發畢業證書，由曾母代為收下，一圓曾女未竟遺願，告慰在天之靈。

據悉，曾允鑀從小便學習音樂，在中學及大學的師長眼中，她是個甜美乖巧的女孩。從新竹高中畢業的她，擔任畢業影片導演，跟同學感情好。當曾允鑀不幸罹難的消息傳出後，她的高中同學紛紛在Facebook上發文，回憶一起團練、天南地北聊天等生活點滴，語氣不捨地說：「怕痛的妳，連看牙醫都不敢，真的無法想像當時在火車上的妳有多麼害怕」。

曾允鑀一家居於新北市，但她設籍桃園，在當地求學直到考上輔仁大學，桃園市長鄭文燦今日下午2時許特地前往曾女靈堂致意。

而新北市長侯友宜在下午3時許抵達靈堂，首先向家屬致意，並和輔大校方一同在靈前朗讀畢業證書內容，曾母神情哀戚，僅簡單回應「謝謝」，並未多說話。

中央社

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