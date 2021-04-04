台鐵事故發生以來，交通部長林佳龍（圖）受到多方指摘，行政院發言人羅秉成證實，林已向行政院長蘇貞昌口頭請辭。消息人士指，林認為政務官有上台的一天，當然也有下台的一天，馬上走最簡單，但他覺得至少要把局面穩下來，這沒有迴避的空間。

行政院：局勢穩定後再談

事故發生當日，林佳龍發出聲明向民眾道歉，強調搶救優先，他不會也不能在此時一走了之，其後一直在當地善後。他前晚深夜在facebook發文指，希望各界再給他一點時間進行善後工作，強調「該負的責任絕不會逃避」。他昨再到事故現場的隧道口聽取簡報，重申他會負起最後的責任，但不回應是否請辭。稍晚，行政院發言人羅秉成證實，蘇貞昌前日接獲林的口頭請辭，蘇肯定他負責任的態度，現階段以搶修、搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

消息人士表示，林佳龍認為政務官有上台的一天，當然也有下台的一天，馬上走最簡單，但他覺得至少要把局面穩下來，這沒有迴避的空間，而他見到太魯閣號司機和助理司機家屬時，難掩自責和擔心，「他覺得自己是交通部長，同仁卻變成這樣。」

此外，民進黨立院黨團捐出100萬元新台幣（下同，約27萬港元）至衞福部賑災專戶，民進黨新北市黨部、高雄市黨部各捐10萬元（約2.7萬港元），國民黨主席江啟臣也捐出立委一個月的薪金，約20萬元（約5.5萬港元）。

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