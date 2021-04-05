武漢肺炎疫情傳播風險尚在，但無阻內地人趁清明連假外遊的興緻，加上正值上海的晚櫻花季，連日好天氣吸引當地大批民眾郊遊踏青，各處旅遊景點均湧現遊客潮，爆發「報復式」出遊現象。據統計，上海各景點清明連假時共湧入870.95萬人次遊客。

據台灣中央社駐上海的記者報道，清明節3日連假的最後一天假期，上海氣溫稍稍回暖，艷陽高照，許多春節留在家過年的民眾終按奈不住，紛紛出遊。

有指，上海的櫻花自3月初開始盛放，到了本月初，已屬於晚櫻花季，仍吸引不少遊客湧到市郊的共青森林公園賞花。另外，武康大樓、豫園等旅遊景點附近，都出現有導遊帶領的旅行團。魯迅公園今日更有不少民眾身穿漢服和風景合影，也有數十名長者在公園揮舞五星旗，一起合唱「紅歌」。

上海文旅局統計，上海各景點在清明連假共湧入870.95萬人次旅客，帶來41.09億元人民幣（約49億港元）的旅遊收入。其間，上海賓館平均住房率為52.8% ，年增33%。

新華社報道，清明連假內地旅遊人次達1.02億人次，年增144.6%，恢復到疫情前同期的94.5%。國內旅遊收入則達271.68億元，年增228.9%，恢復至疫情前同期的56.7%。

中央社／新華社

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