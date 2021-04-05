英國有夜歸女子疑被警員綁架謀殺，引發當地女權分子示威，內媒亦大肆報道英國的混亂情況，內地小粉紅諷刺英國政府暴力執法，沒有人權，但在內地，陝西一名支持女權的少年即使沒有上街，只是網上留言問，「北京天安門那為甚麼掛男的照片？」就涉嫌發佈不良訊息，被依法處置。

涉事微博發表於3月16日，內容為「女權超話支持，北京天安門那為甚麼掛男的照片？集美（姐妹）們一起把他衝了，開國十大元帥沒有一個是偉大的女性，全是狗囊人，想不通當時怎麼通過的」。

相關發文遭其他網民舉報，陝西咸陽警方通報稱，接獲舉報調查後，是三原縣一名15歲姓張少年參加相關話題討論時，一時興起發佈不良訊息，目前咸陽市三原縣公安局已依法予以處置。警方同時警告，維護健康的網絡環境和良好的社會秩序人人有責，網絡空間堅決不允許任意妄為。

不過，微博上有不少網民為少年抱不同，感慨「一句話，就抓起來」、「思想禁錮，禁錮思想，長治久安」，亦有人反諷「華大媽（華春瑩）眨着眼說14億人都能在網絡上自由表達」，亦有網民質疑「抓他你覺得是因為女權嗎，借口而已」。

新浪微博

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