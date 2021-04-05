兩岸疫情最新數字：大陸昨日（4日）新增32宗確診個案，其中15宗為本土確診個案，全部都在雲南省發現，而輸入病例則有17宗，分別是陝西4宗、上海4宗、四川3宗、江蘇2宗、北京1宗、天津1宗、內蒙1宗、浙江1宗、福健1宗。大陸累計確診90,305宗，4,636人死亡；台灣累計確診1,047宗，死亡個案10宗。

雲南省瑞麗市為今次內地疫情新一波的「風眼」。從3月31日起，當局要求瑞麗市區所有居民進行居家隔離，無特殊原因不得外出。每戶居民要憑網格員發出外出證明，始可安排1名人員外出採購生活物品。4月4日，市民居家隔離已經是第5天。內地聲稱，當地的醫療物資「供應充足」，生活物資供應「同樣平穩、價格未有大幅波動」。

可是，瑞麗市紅十字會卻在網上呼籲民眾捐贈物資。瑞麗市紅十字會開通捐贈熱線，接收醫用耗材等防護設備、巡邊值守物資及社會捐款。表示希望各界捐贈醫用外科口罩、護目鏡、手套、防護服等巡邊、守邊物資。

瑞麗生活似乎出現平衡時空，更將整個本土疫情歸咎於外來的緬甸人。有網民在網上發帖寫道：「都是偷渡惹的禍，辛苦防疫人員了！」「一人毀一城！」「非法入境投毒該死。」

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