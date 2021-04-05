台半數中年男血糖異常

台灣健康管理中心「國泰健檢」，早前分析27.2萬名客戶資料發現，約12%符合代謝症候群（心血管疾病、糖尿病的高危險群），其中男性異常率大於女性。

20至50歲青壯年男性，有22%血壓過高；50歲以上男性每2人就有1人血糖異常，其中糖尿病前期（100- 126）佔大多部，罹患糖尿病、高血壓的機率分別是健康民眾的6、4倍。50歲以下男性每4人就有1人血糖及三酸甘油酯（Triglycerides，血脂）過高；低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇），則有逾4成男性異常。

另外，更年期女性雌激素分泌減退，心血管發病及死亡率速度直追男性。至於有代謝症候群的民眾，未來罹患糖尿病、高血壓、高脂血症、心臟病及腦中風的機率，分別是健康民眾的 6、4、3、2 倍。

遠離代謝症候群的3大原則，分別為「健康飲食」、「維持運動」與「定期健檢」。35歲孔先生長年忙於工作應酬，且愛喝含糖飲，宵夜可一次吃掉8塊炸雞，體重直逼110公斤，體脂率35%，經過2.5年努力，不靠藥物，藉由健康飲食和運動減了37公斤。

王毅：中國與東盟合作產疫苗

國務委員兼外長王毅接受新華社訪問時否認中國推行「疫苗外交」，而展現大國擔當。他指，注意到「疫苗民族主義」開始在全球滋生，某些發達國家的定購量已超過本國人口的2至3倍，但許多發展中國家正面臨嚴重疫苗短缺。

王毅又表示，中國與東盟國家一致同意加強疫苗研發和生產合作，共同打造區域疫苗生產和分配中心，中國和印尼、馬來西亞等國將重點提升疫苗原液的灌裝能力，中國和新加坡將探討推進生產、儲運全鏈條合作，中國和菲律賓將加強疫苗審批合作。

內地清明假期出遊人次達１.02億

據文化和旅遊部數據中心測算，2021年清明節假期，全國國內旅遊出遊達1.02億人次，恢復至疫前同期的94.5%，國內旅遊收入達271.68億元人民幣（約321.71億港元），恢復至疫前同期的56.7%。文化和旅遊部表示，國內旅遊消費完全恢復尚需時日。

此外，今年清明假期的旅遊景區接待量、度假酒店和特色民宿入住率亦接近疫情前同期水平，局部地區出現「量價齊升」現象。

台半導體大廠被勒索病毒攻擊

台灣半導體封測大廠日月光，今日發出重大通報表示，子公司環旭電子股份有限公司（環旭電子）持股100%的控股子公司Asteelflash Group（AFG集團），在其IT團隊的例行檢查中發現部份伺服器感染REvil勒索病毒，已及時採取防禦措施，包括啟動資安控管，關閉部份系統，避免擴散。有關方面已就該事件通報保險公司及當地相關政府部門，目前受影響系統已恢復正常。

中央社／ 台灣《蘋果新聞網》/ 新華社

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