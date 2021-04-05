新疆棉花風波仍未落幕，兩岸三地不少藝人與歌星擔心被內地網民扺制，紛紛「表忠」兼與H&M、Nike、Adidas等國際品牌割席。就連馬來西亞歌手兼電影導演黃得偉（阿水），也在Facebook發文支持新疆棉，並自稱「我是龍的傳人」，被網民狠批他攞大馬身份證竟自稱中國人。黃得偉則回應指遭網絡欺凌，而發言欺凌他的網民就是當地娛圈中人。

黃得偉今日在社交平台貼出多張圖片，公開這名「娛圈中人」曾多次向他寫下侮辱性字句。他事後接受大馬華文媒體訪問時強調：「不是生氣，而是覺得應該站出來，網絡霸凌的現象發聲。」

黃得偉指，事緣上月26日，他在Facebook發文稱：「我有責任站出來，聲討那些不斷打着民主人權的幌子、不斷詆毀中國名譽、尊嚴及污衊華夏兒女的西方霸權。只因我是龍的傳人。」

黃得偉於同日又發文批評「那些不斷親美崇洋，跟隨帝國主義污蔑中國的華人」，表示「請張開你的眼睛，掏出你的心來分析真相，才不會被帝國主義強盜國的假民主蒙騙一生」。文章最後又表示，「醒醒吧孩子，別再讓這些狡猾的霸權主義牽着鼻子走了，記得你身上流着的是你老祖宗的血」。

貼文隨即惹來「圈內人」留言：「《致富計劃》（黃得偉執導電影）導演？【吃Ｘ計劃】啦」、「拿出你的lxxjxxx IC… 你是中國人？Ｘ… 吃Ｘ吧，Ｘ7導演」。

有網民將帖文轉貼到其他平台，同樣惹來被黃得偉指為「圈內人」的網民多次以粗口留言批評，「金牌中華膠！講你啊黃得偉，拿藍色身分證（即大馬公民身份證）的中國人！」等等。

黃得偉表示，每個人都有表達立場的自由，但應該以事論事，不是人身攻擊，「只因我貼了這篇《我是龍的傳人》，而到處去攻擊我，對我是不公平的，對我也是很大傷害」。雖然他憂心會陸續遭到其他網民攻擊，不過也已做好心理準備，「我們行得正、做得正，也不擔心別人的攻擊」。

至於被貼上「金牌中華膠」、「持藍色身分證的中國人」等標籤，黃得偉說：「我倒不介意，事實上我就是維護中華文化，我是龍的傳人，我不介意你叫我這些。」

馬來西亞《中國報》

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