台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，事後台鐵的安全管理被網民不斷質疑，甚至涉事的地盤在清明節時間仍然施工，台鐵仍然被蒙在鼓裏，事發後少要監工商交待。台鐵管理不善已引起不少台灣民眾憤怒，有網民更直斥台鐵：「學一下當初的華航好嗎？」

在太魯閣號出事後，逃生的乘客拍到，包括承辦工程的建築公司負責人李義祥與其他工人，竟然在現場旁邊斜坡旁觀，證明當時他們仍不顧台鐵的停工令，在假期繼續施工。台鐵聲稱，今早見到台灣媒體報道，才知道地盤根本沒有停工。

台鐵表示，這已經違反連續假期要求停工規定，會要求此案專案管理中棪工程顧問、監造商聯合大地說明。

台鐵管理鬆散，已經不是今次事件才被揭發，不少網民都在網上狂罵，批評這次事故雖然直接原因是工程車掉到路軌，但台鐵工程地盤管理不嚴，也難辭其咎。

有網民在台灣網上論壇PTT上表示，過去華航過去也時常發生事故，甚至有「四年魔咒」，平均四年就會發生一次意外。網民稱，「經過名古屋、大園到澎湖，最後痛下決心，延請外國人當副總來整個打掉重練，重新建立制度，之後在經歷改革陣痛期後浴火重生」。

網民又稱，台鐵在2018年普悠瑪出軌事件至今，「可說是沒有明顯改變」，網民希望台鐵能「痛定思痛，進行全面大改革」，「台鐵學一下當初的華航好嗎？」「高鐵、捷運可以做到媲美日本的營運，台鐵為何就不能做到」。

網民提到，台鐵首先要學華航，進行國營公司化，政府最多持51%股權，然後請外國團隊協助建立新制度，「請JR（日本鐵路）來協助最好」。至於台鐵原本的負債，網民建議成立清算機構，由政府處理或是賣台鐵已無使用的土地來還債。

這名網民言論引發不少討論，網民留言稱：「一提到公司化，台鐵工會玻璃心就碎了！」「感覺負債很多，不敢公司化。」「我覺得航空業上市公司還是有他們行規啦，找外國人來念經才有用，畢竟是跨國經營，本地運輸業就不一樣了。」

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲

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