多個國際品牌因新疆人權為問題而拒用當地出產的棉花，引發一場國內外消費者的角力。內地官民抵制有關品牌之餘，更出手力撐國產品牌。有李寧、安踏等國產波鞋款式價錢竟出現被炒高31倍。人民網即時出文批評炒風是「消費愛國心，認為邪氣須狠剎」。

文章提出，炒鞋只要在法律框架內行事，並非不可。但是，如果把這股來勢洶洶的炒鞋風，視為單純的市場現象，那就太「天真無邪」。一些炒鞋客「捕捉」民眾支持國貨的商機，如聞到「血腥」，趁機轉戰國產波鞋市場。

文章指，炒鞋客在商言商沒有錯，但是不能為了大發橫財，就扔掉了倫理，突破了底線。這種無底線炒鞋，不僅導致國產波鞋價格飆升，特別是一些爆款鞋出現一鞋難求的現象；還傷害廣大消費者的「愛國情懷」。從某種程度上講，可以說是「在消費廣大消費者的愛國心」。

文章提出，炒鞋只有炒鞋客是贏家，輸家卻有很多，包括的消費者，特別是那些懷有愛國熱忱的普通網民；另一個是經銷商，因為「鞋販子」奔向國產品牌，買斷尺碼、配色，市場價慢慢就是他們說了算了，和經銷商沒關係，和品牌商更沒關係；還是國產鞋行業，因為通過非正常手段把國產波鞋的價格升至畸形地步，脫離了國產波鞋的真實價位，最終傷害整個行業。

文章最後指出，鞋是用來穿的，不是用來炒的。遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。生產廠家需要多想出一些管用的好辦法，比如隨機應變增加供應量等。經銷商、品牌商也要在力所能及的範圍內發力，壓縮炒鞋客「作妖」的空間，讓炒鞋客無「炒鞋歪路」可走。

人民網

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