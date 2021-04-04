【兩岸新聞】

中共已故總書記趙紫陽的家屬在昨日清明節前往拜祭，過程一直被監視。據了解，中共已下令趙的家人在限期前搬離趙紫陽故居，家人們近日正收拾家中物品。港台報道指，趙家在今年7月中共百年黨慶前不會搬離現居，而被要求搬離的家人相信也只能按普通職工標準買另一處住所，絕不會按照高級官員子女的待遇分配住房。

熟悉趙紫陽一家的消息人士對本報表示，中共中央辦公廳已對趙的家人下令，要他們在一定時間內搬離位於北京富強胡同6號的趙紫陽故居，他說按規定在趙紫陽和夫人梁伯琪離世及下葬後，其他家屬就需要搬離。目前居於故居的為趙的女兒王雁南夫婦，消息指，他們已着手收拾家中的物品，做好搬家的準備，但目前仍未找到新居。香港電台昨亦引消息報道，指當局去年告知家屬時，沒有出示正式文件，但有設下期限，相信今年清明節是故居的最後一個清明節。

家人稱「百年黨慶前不搬走」

獨立記者高瑜昨在社交網站分享趙紫陽家人須搬離的消息，並上載近日趙家整理趙紫陽書房的照片，「今日清明，紫陽一家使用了32年的各個房間都在裝箱，打包」。高瑜對本報表示，前年趙紫陽下葬後，便聽聞當局要求趙的家人搬走，相信他們一直也找不到適合的居所才拖延至今，她目前還不知道王雁南身為已故中共前高級幹部家屬可以獲得怎樣待遇。

另一名與趙家相熟的前《炎黃春秋》副總編王彥君對港台透露，趙的家人不會在今年7月1日中共百年黨慶前搬走，又指日後王雁南夫婦可能只按照普通職工的標準，以較便宜的價錢購買另一個住所，但絕不會按照高級官員子女的待遇分配住房。

毛新宇大陣仗祭祖

趙紫陽1989年下台後，一直居於北京的富強胡同6號，2005年去世後，骨灰亦長期存放在該處，每年特別日子都有大批舊部、親友到場拜祭。前年10月18日，趙冥壽百年翌日，他和夫人的骨灰才獲准合葬於京郊昌平天壽園，當時已有猜測故居將被收回清拆，並徹底清除趙紫陽的痕迹。前年4月，另一名中共已故總書記胡耀邦的兒子胡德華也被要求搬離胡耀邦故居，需自覓居所，當時也有評論指「胡耀邦的後人連轉業軍官都不如」。

昨日清明，近20名趙紫陽的親屬前往天壽園拜祭，一路有人監視，消息人士稱監視力度「還是那樣子」。據報，趙墳前的花牌寫上「我們永遠懷念紫陽」，曾任趙政治秘書的鮑彤亦有送上花牌。

另外，毛澤東的孫子毛新宇則與家人到湖南韶山「大陣仗」祭祖，有軍人向毛像獻花籃。

香港電台/《蘋果》記者/新浪微博