台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。台灣《蘋果新聞網》周日（4日）引述目擊者指，涉嫌停車不當、導致工程車掉到路軌的司機兼建築公司負責人李義祥（49歲），案發時正與最少7人，在路軌旁斜坡上，一臉惶恐看着出軌的火車；不過李義祥當時未有立即幫忙打電話求救，亦未有上前幫忙，還疑似駕駛另外一輛工程車逃離現場。

案發時就在第1號車廂內的乘客李先生憶述，當日上午約9點28分，火車發生劇烈撞擊，「當下一片混亂，大家的東西和行李全都往前飛，座椅也全都東倒西歪移位斷裂」；原本他以為火車會翻覆，但約10秒後才聽到列車長大聲呼喊：「火車前面變形了，大家趕快撤離！」這時他才回過神來，趕緊和妻子帶着2歲與7歲的孩子逃命。

李先生說，大約上午9點49分，他取出手機往窗外拍攝，並拍到兩名男子站在斜坡邊沿上望向火車，「他們兩個人來看一下，接着就不見了」；起初他完全不清楚二人的身分，直至回家看新聞才知道，其中一名身穿藍色上衣的男子竟然就是李義祥，而他當時的衣著與新聞畫面上的幾乎一模一樣。

李先生又指，他與乘客撤離時，原本看到斜坡邊沿上還有一架疑似工程車的車輛，但他們上去後卻發現兩名男子和工程車都不知所終，後來他們一邊走，其間有4、5位工人對他們一家人點頭示意，「一開始我還不知道發生甚麼事，後來才知道竟然是工程車滑墜軌道闖禍，害得火車出軌」。

另外，有網上上載照片，顯示斜坡上有5名分別穿藍色及黑色上衣男子徘徊，加上照片曝光的李義祥及身旁一人，斜坡上恐怕至少有7人，網民認為這都可能是地盤工人，他們之後已不見人影，恐怕是看到出事後全都跑了。

有關的現場照片曝光後旋即引起熱議，網友均質疑在照片中右方的深藍色上衣男子的身分，懷疑他是於周六（3日）駕駛Benz去接李義祥繳交保釋金的男子，但台灣《蘋果新聞網》對比照片後初步判定應該不是同一人。另外，亦有許多網友呼籲控方立刻向這名深藍色上衣男子問話，以調查詳情，「但兩人可能已經串供（夾口供）」。

對於事發後大批疑是地盤工人在斜坡旁圍觀，網民批評：「為何現場工人可以如此淡定？」「好可怕！在看戲嗎？」「為甚麼那麼多人不下去幫忙救？」「檢調只徵詢李義祥一個？這麼多工人都該詢問吧。」

台灣《蘋果新聞網》

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