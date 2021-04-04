大陸自2月下旬開始禁止台灣鳳梨（港稱菠蘿）進口，日本人一直力撐台灣。但近日日本網上購物平台樂天有賣家被發現疑以大陸菠蘿冒充鳳梨低價搶市。根據網站上的照片顯示，紙箱上有福建廈門果商的資料（圖，箭嘴示）。台灣農委會昨證實聽聞此事，已請日方協助追查，涉事商家稱用錯照片。

商家稱用錯照片

台灣《自由時報》報道，在被指懷疑魚目混珠的鳳梨的商品介紹中，外盒印有廈門最大蔬果公司「鑫金鷺」的字樣。前年時任高雄市長韓國瑜曾到訪福建，其中一站就是與「鑫金鷺」簽合作備忘錄。該商品介紹寫上「日本家庭若購買台灣鳳梨，就是對台灣的支持」等字眼。

報道又引述台灣鳳梨出口商指，「鑫金鷺」上月開始在日本網購平台以超低價搶奪市場，令台灣業者只能跟着減價。該出口商表示，那間大陸蔬果商假冒台灣名義，在日本網購平台賣出許多「不知哪來」的鳳梨，甚至蟬聯日本電商銷售鳳梨第一名，非常擔憂在許多日本人支持鳳梨之際，有大陸假鳳梨刻意魚目混珠，或破壞台灣鳳梨在日本辛苦建立的口碑。

台灣農委會表示確曾聽聞類似事情，但也不排除是商戶以錯誤紙箱包裝，引起誤會。涉事的日本商家前日在樂天平台和Twitter發文解釋，指因時間關係，公司用上原本送往大陸的商品紙箱圖片，因而引起誤會，商戶已刪除「鑫金鷺」的相關照片，並上傳台灣農委會的檢疫證明書作澄清。

台灣《自由時報》