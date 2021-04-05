「每年清明都會下雨，只是今年，武漢雨季比以往都要久。因為很多愛已經不得不各安天涯。」昨日是武漢肺炎大爆發後，湖北武漢市第一個可以自由出行的清明節。有網絡作家在微博以「武漢大暴雨，32萬人擠滿陵園：人群散去，他們哭了」為題發文，疑為去年死於疫情的武漢居民作悼念。有居於武漢的網民說得更白，直指昨日整天都在塞車，「大概跟今年大年三十晚上武漢買不到菊花一樣吧」，並坦言這「對於武漢人就是一塊傷疤」。

該篇近日網上瘋傳、充滿哀愁的文章寫道：「疫情後，武漢第一個可以自由出行的清明節，第一夜，街上便黑壓壓的擠滿了人，車流如龍，無邊無際，一簇簇昏黃的燈光，呆呆的亮起。這堵在路上的，是屬於去年春天的哀思。」文章又引述《楚天都市報》上月22日一篇關於「周末兩天32萬人次入園祭掃」的報道，指「其實從上周開始，武漢陵園就迎來了高峯期，最多的時候，一座座墓碑前，聚集了32萬人凄唳而壓抑的眼淚。」

32萬人是否全部都是去年死於疫情的罹難者家屬，沒有人說得準，也無法證實，但文章作家若有所指的筆觸，卻相當耐人尋味：「為何要這麼早就去掃墓呢？他們難道忘記這幾天才是清明節呢？答案令人沉默。 去年武漢走了太多人，如果集中到清明當天探望，想必人滿為患。」

文章並提及，兩個月前的除夕夜，武漢市「上演了相似的擁擠」，當地人爆買菊花悼念死去親人的現象，「武漢有個習俗，當年若有人去世，親友會在除夕這天，買束菊花，表示哀思。而為了買束菊花，他們清早出來排隊，哪怕供不應求，價格昂貴，求人也要買......買花的人太多了，全城的花都賣沒了。 」然後又是一句：「去年今日，武漢，領骨灰的人排起長龍。」

有疑似居於武漢市的網民也有類似的觀察，「第一次見到路上堵車堵成這樣，是清明節，六點出門就開始堵，回程一樣堵到大家下車散步了，聽說有人更早出門了一樣堵，直到看見高速寫着去往陵園方向就知道了，大概跟今年大年三十晚上武漢買不到菊花一樣吧。」

該網民續稱：「疫情後的第一個清明節，具體數據也糾結不到了，但是我記得照片裏那個八歲小男孩一個人在隊伍裏跟着大人排隊去領他雙親的骨灰......但是真的對於武漢人就是一塊傷疤。」

究竟「32萬人凄唳而壓抑的眼淚」，是否全是為去年死於疫情的人而流下，相信只有武漢當地居民最清楚！

《蘋果》記者／ 新浪微博

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