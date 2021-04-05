台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。58名義務遺體修復師主動趕到花蓮，通宵努力將破損的遺體修復回生前模樣。協助修復遺體的「76行者遺體修復團隊」表示，至今已修復28具罹難者的遺體，且有21位罹難者遺體已送離殯儀館；目前團隊正在修復台鐵員工女兒卓思潔的遺體，但由於其頭部受到重創，下顎以上的頭部破裂「剩半顆頭」，因此修復工作並不容易，需要時間。現時團隊仍有5具遺體需要修復。

25歲的卓思潔是台東火車站卓姓員工的女兒。事發當日，卓父得知愛女乘搭的列車發生事故，又一直無法聯絡她，於是趕往花蓮尋人，直到當晚認出一具扭曲變形的遺體就是愛女，令他悲痛萬分。卓思潔的遺體預料將於周一（5日）稍後時間運回台東殯儀館。「76行者遺體修復團隊」發言人王薇君表示，修復工作最困難的是很心痛，而不是修復的技術。

另外，21歲死者陳品全是陸軍專科學校學員，其父親希望他能穿着軍服，帥氣走完最後一程，但因身軀腫脹而無辦法更換。修復師召集人陳修將其後請家屬協助，請軍方來送大一碼的軍服，並盡力縫合其缺漏的下肢。陳品全的家屬最後在周一（5日）上午將其遺體從花蓮殯儀館帶回台東。

陳品全遺體於當日早上約10時運抵台東殯儀館，家屬捧靈牌進入靈堂，全程不發一語，並向身穿軍服的陳品全遺照祭拜，情緒悲痛。台東縣長饒慶鈴及台東縣議員林參天稍後亦將前來向陳品全家屬慰問致意。

除陳品全和卓思潔外，台東一共有8人罹難。台東縣政府宣佈啟動「一戶一社工」專案輔導關懷鄉親，並提供保險、醫療費用等諮詢，設立「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲

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