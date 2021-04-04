廣東有商販在準備製作內地較流行的八寶粥材料時，將原料倒在地下後，直接用滿是黑色污迹的雙腳攪拌。不少看過短片的網民批評不衞生，特別是工人黑黑的腳底令人不安；也有網民反駁，材料洗淨後才會使用，甚至紅酒也是工人用腳踩葡萄，指批評者有點矯情。

東莞市民顧先生表示，上周五（2日）與表弟到當地一個大型農業批發市場送貨，在現場見有幾名工人，將大批製作八寶粥的材料，如紅豆、白米等直接倒在地上，然後穿着短褲的赤腳工人站在材料堆中，不停用雙腳混和材料。

顧先生估計，這些是供貨到當地超市或商店的散料，供民眾購買回家製作八寶粥。由於材料倒在地上，加上工人腳底一片黑色污迹，令他感到特別很不衞生。

他表示，自己也有食八寶粥的習慣，一直以為材料是用機器混和，想不到現實中商販卻是用這種原始方法去處理，批評工人有點過份。

短片在內地社交平台流傳，吸引不少網民留言討論。有人說，即使買入食品材料也會清洗好才製作，但短片內畫面仍惹人不安；也有網民表示，看罷短片再沒胃口吃八寶粥。不過，也有人反駁指拍片和批評者小題大做，散裝材料使用前要徹底清洗是常識，而赤腳踩在這些原始材料上，腳底變黑也正常，更說「總好過穿着鞋子弄吧」。

漩渦視頻

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