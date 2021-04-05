駐外交官除了為自己本國居民服務，亦要了解駐地的文化，與民眾保持友誼。日前，英國駐上海總領事胡克定（Chris Wood）想藉清明節在網上發文，向內地民眾問好，但一句「清明節快樂」，就引起內地網民的不滿，批評胡克定不懂中國文化，最後胡克定修改了帖文的字眼。

胡克定4日上午於微博上載一段復活節彩蛋串片段，並配文「祝大家復活節和清明節雙節快樂！」但微博發出後，不少內地網民馬上留言批評領事「不懂中國文化就閉嘴」、「您真不尊重中國文化，今天是中國人的清明節，您來這套」、「辱華了，關閉這個領事館」，部份網民更留言回敬「祝你頭七快樂」。

胡克定呃Like失敗，惟有修改帖文字眼，沒有了「清明節」，改為「祝大家復活節快樂！」

不過有內媒力撐胡克定，認為清明節快樂並沒有錯。《新民周刊》指，祭祀祖先是清明節的主要內容，也是人們親近自然、踏青遊玩、享受春天樂趣的歡樂節日，文章又舉例指從宋朝至今，中國不少地方仍有吃上墳酒的習俗，即上墳後到食店進行家族會餐，說說近一年來的喜事、樂事，互相分享。

文章又指，胡克定改了帖文就引起媒體廣為報道，是弄巧反拙，反證了作為外交人員的他，確實不懂中國文化。

《新民周刊》／新浪微博

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