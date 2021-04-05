台灣太魯閣號列車出軌，造成50人死亡。連日在花蓮現場指揮搜救的林佳龍，深夜在FB發文宣佈，已經辭去交通部長一職。他表示，現在仍會全力協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查，待搶救工作暫告一段落之際，「不戀棧職位、負起完全責任」辭職。

林佳龍FB全文：

作為交通部長，我責無旁貸，當然必須承擔起一切的責任，辭職下台是容易的事。我先是一個人，才是一個交通部長。在現場，每個人都很努力，想為罹難者、罹難者家屬及生還者多做一點事，盼望了解真相，盼望不會再有這樣的悲劇發生。

第一天我即說會承擔一切政治責任，如同今天媒體所報道，佳龍當時即已向總統及院長請辭。這數日的批評，我本應概括承受，我們做得不夠好，我們改革的腳步不夠快，必須接受社會批判。辭職是最基本的負責，我留下的日子不是戀棧，而是求能善後。我在現場看到的是不斷湧入的民間救援力量，這股善念超越所有政治口水，我期盼台灣社會能走出傷痛，回歸理性的國家政策討論。我們能給罹難者最大的補償就是加速改革腳步，讓搭乘台鐵的乘客能得到一份安心。

回首這段日子，政府團結一心，克服了不少艱鉅的挑戰，也在疫情衝擊之際，與社會各界攜手共度難關；而總是站在危機最前線的交通部同仁，更是日日夜夜都經歷着數不盡的考驗。

儘管我們想努力做到最好，但這次發生的太魯閣列車事故，代表我們的努力還是不夠。目前事故及工安仍待運安會及司法單位調查，但那麼多罹難與身心受創的旅客及家屬，以及全體國人共同受傷的心靈，都令佳龍內心極為痛楚與自責。

佳龍會堅守崗位做好善後工作，在搶救的工作暫告一段落之際，不戀棧職位、負起完全責任，辭去交通部長一職。很抱歉因為在第一線協助搶救，不便即時向大家報告這項決定。

此刻，佳龍仍會全力協助搶救、搶修、撫卹、疏運及配合調查。未來離開交通部之後，也仍舊會把這些心情帶著，持續用不同的方式，盡力撫平傷亡者及家屬、以及全體國人的共同傷痛。

再次向全體國人致歉，也向每一位投入搶救的醫護、警消與協勤、疏運的人員致謝。天祐台灣！

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