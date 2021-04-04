中國環球電視網（CGTN）上周發表一篇由法國獨立記者撰寫指摘西方傳媒編造新疆人權問題的文章，遭質疑文章為杜撰。文章作者接受法國《費加羅報》訪問，承認自己曾任職中國中央電視台法語台主播，使用化名發表文章是為了保護身份，免遭人視為「被中國收買」。她強調文章內容屬實，但對CGTN把文章冠以反對「假新聞」的標題感到後悔。

聲稱用化名保護身份

CGTN發表題為〈我的新疆：停止假新聞專橫〉的法語文章，署名波孟（Laurene Beaumond）的作者以其多次親身到訪新疆的經驗，形容當地少數民族和漢族相處「完全和諧」，認為當地不存在對維吾爾人的種族滅絕。法國《世界報》早前報道質疑並無「波孟」此人後，《費加羅報》通過電話訪問了撰寫該文的約40歲法國女性傳媒人。她謂文章是自己主動提筆，3月24日投稿，剛好歐盟在此前兩天宣佈，就新疆人權問題制裁四名中方人員和一個實體。

她強調自己確如同CGTN所寫，曾在巴黎第四大學修讀藝術史與新聞，並且也曾在一些報社「做過實習」，但不願透露媒體名稱。她自稱在2011到2017年居於北京，曾任職央視法語台主播，當時的丈夫來自烏魯木齊。她承認並沒有做過新聞調查，文章只是描寫自己在新疆的「所見所聞」。她批評《世界報》在報道中暗示CGTN「編造」文章，但對文章遭到CGTN利用當作回應西方傳媒的指控感到後悔。《費加洛報》報道稱，事件展現中共在全球推展「大外宣」，透過西方「專業記者」的「見證」，反駁國際對新疆政策的指控。

中央社