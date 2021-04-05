哈薩克人權團體「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（ Serikzhan Bilash）表示，一名哈薩克女士前日在中國駐阿拉木圖總領事館前示威，要求中國當局釋放其被關押在新疆再教育營的丈夫，讓夫妻可以團聚。她更透露，中國當局對其丈夫提出很多奇怪的要求，包括拍片批評美國前國務卿蓬佩奧。

賽爾克堅轉述指出，該男子被關押在新疆的伊犁哈薩克自治州阿勒泰市一個再教育營中已14個月，當局提出如妻子不停止在哈薩克的維權行動，會把其丈殺死，更稱這是「別無選擇」；其次，阿勒泰市政府的人員又稱，二人要離婚，離婚後才發還護照，讓他離營，恢復工作及生活，甚至聲稱可安排10萬元人民幣（約11.8萬港元）款項，讓他買房子。

該名被關押的男子原本是從事裝修，可是，其妻稱當局卻要他在再教育營內學做廚，當他投訴時，對方稱男子已沒有選擇的餘地。同時，他被關押在再教育營14個月，亦不能向外透露。

最奇怪的是當局要他拍片批評美國前國務卿蓬佩奧，令他非常納悶：「我連蓬佩奧是誰都不知道！」認為這要求實在很奇怪。

被關押在新疆再教育營的，除了新疆人，還包括哈薩克人，賽爾克堅2017年6月成立阿塔珠爾特志願者組織，成員據指有1,000多名，多年來為羈押在新疆「集中營」的哈薩克人提供協助，至今已收集了3萬份證人證詞。

《蘋果》記者

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