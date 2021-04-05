兩岸關係近年陷僵，中共不斷文攻武嚇，近日解放軍更在東部及南部戰區多處海域進行聯合渡海登陸演習。為強化東沙島防護戰力，台灣海巡署東沙分署發佈射擊公報，將在本月25及5月2日，將在東沙島附近海域進行對海實彈射擊演習，時間由上午8時至晚上9時，危險範圍半徑由該島向外延伸8浬、最大彈道高度為1.2萬英呎。據透露，這次演習將會進行紅隼反裝甲火箭彈的實彈射擊，以模擬共軍嘗試在東沙島登陸時，摧毀共軍登陸船隊。

紅隼反裝甲火箭彈是由台灣中科院所自行研製，採拋棄式射擊，不會出現遭解放軍撿拾使用的問題，增加單兵在戰場上的求生率。由於紅隼可由一般步兵擔任發射手，其瞄具採模組化，依照戰場環境改變瞄具組裝。儲放採用真空包裝，以利長期儲存及運輸安全。

所搭配的火箭彈除了「反甲彈頭」外，還增加一型「攻堅彈頭」，具400毫米穿甲能力，全彈最大射程超過1,200米，可貫穿30厘米厚的磚牆或20米厘厚之鋼筋強化混凝土，表面破壞直徑達70至90厘米，具400米以上之有效射程，系統性能媲美美現製反裝甲火箭，還可用於反恐與城市巷戰。

據了解，海巡署為因應解放軍進行東沙及南沙太平島的登陸作戰，特別向中科院購買紅隼反裝甲武器。作為反舟波攻擊及反登陸作戰任務的「攻擊性武器」，可伏擊摧毀敵兩棲甲車等各式水陸載具，擾亂解放軍的戰鬥編組，阻滯敵軍，期殲敵於水際、阻敵登陸。

至於紅隼練習火箭彈的射擊訓練，海巡署指出，現階段規劃每兩季射擊一次，於東沙島及南沙太平島進行。海巡署並強調，為提升東、南沙防衞能量，海巡署依東、南沙防衞作戰需求，分別完成東沙島及太平島紅隼火箭彈籌補，可有效提升反登陸及反空降作戰能力。

至於有主權爭議的南海區域，中共之前在該區水域建造人工島以宣誓主權。現在，北京當局的最新策略，是讓大量漁船停在有爭議的水域，並無視其他國家的驅逐令。《紐約時報》周日報道，中國這樣做是要實現通過外交或國際法無法實現的目標。

報道引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）亞太專家波林（Greg Poling）說：「北京很清楚地認為，如果在足夠長時間裏用足夠脅迫和壓力，它就能把東南亞人擠出去。」波林認為，這樣的手段很陰險。

報道指出，中共的舉動反映在總書記習近平領導下信心日益增強。他們可以對拜登政府及中國在南中國海的鄰國加以試探，這些鄰國則越來越依賴中國的經濟和武漢肺炎疫苗的供應。

菲律賓政府上個月公佈照片指，約有220艘中國漁船近日出現在菲律賓以東的牛軛礁（Whitsun Reef），一字排開，船上人員全是民兵。白天沒有任何捕魚的行動，晚上則開啟強光燈，徹夜不熄燈。菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）稱，這些民兵船「顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動」，呼籲中國召回。

報道指，這種船隻聚集加劇地區緊張局勢，有可能和台灣一樣成為美中日益加劇的對抗點。

台灣《蘋果新聞網》／美國之音／《紐約時報》

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