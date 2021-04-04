東海和南海局勢再度緊張。長期監察美軍在太平洋行動的北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」稱，美軍驅逐艦馬斯廷號在前日凌晨出現在東海長江口的附近海域並向南駛，另外羅斯福號航空母艦戰鬥群昨經馬六甲海峽駛入南海活動。另一邊廂，中國解放軍包括遼寧號航母在內的六艘軍艦前天也進入太平洋。

多艘美艦進入南海

南海戰略態勢感知計劃在微博公佈，據自動識別系統（AIS）信號顯示，包括羅斯福號航母、拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦的航空母艦戰鬥群，昨晨8時許經由馬六甲海峽進入南海活動。 身兼計劃主任的北京大學海洋研究院海洋戰略研究中心主任胡波分析稱：「最近美軍航母的行動變得突然而規律性降低，實戰部署的意味顯著加強……如果持續這種思路，我們將看到美航母進出南海的頻次大幅攀升，也許每年會達到數十次。」另外，3月27日從日本港口橫須賀出發的美軍驅逐艦馬斯廷號，前天零時出現在了東海長江口附近海域，「徑直前往東海，針對性明顯。」

日本防衞省統合幕僚監部昨通報，海上自衞隊於前天上午8時許在日本長崎縣男女群島西南方向470公里海域處，發現包括遼寧號在內的六艘中國海軍軍艦。航母編隊隨後南下，經過沖繩本島和宮古島之間海域，向太平洋駛去。日方派出了「涼月號」驅逐艦、「P-1」海上巡邏機等「跟拍」中國航母編隊，進行情報收集和警戒監視。

中央社/ 中通社