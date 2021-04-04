【台鐵慘劇】

台鐵太魯閣號出軌事故昨日已進入第三天，當局經DNA比對後，昨晚確認事故共造成50死202傷，其中兩具遺體未能確認身份，死者中12人為學生。台灣運安會昨日根據太魯閣號行車紀錄儀影像初步調查指，事發時肇事工程車早已停在路軌上。涉事的太魯閣號當時駛出和仁隧道南口後，根本來不及煞車。委員會主委楊宏智指，即使事故路段裝有預警系統，但在這麼短的距離內，根本無法讓時速超過100公里的列車立即煞停。

根據台鐵資料顯示，從和仁隧道南口到清水隧道北口的涉事路段只有287米，而和仁隧道南口到列車與工程車的碰撞點更只有250米。台鐵指，太魯閣號列車一般行駛該路段時的時速可達130公里，從煞車到停車需要600米距離、約16.6秒的時間。以此換算，列車司機當時對堵在路軌上的工程車只有約6.9秒的反應時間，根本來不及應變。

發現工程車記憶卡

此外，現場昨將第4節車廂拖離隧道時，調查人員亦在車廂前發現肇事工程車行車紀錄儀的第一片記憶卡，第二片記憶卡則仍在尋找中，有關資料之後都會交給運安會調查。第4節車廂昨亦已被成功拖離隧道，預計第5節車廂亦可在半夜時分拖出。仍滯留在隧道的第7及第8節車廂，當局將於今日評估拖離方法。

肇事的工程車司機李義祥早前獲當局准以50萬元新台幣（下同，約13.6萬港元）保釋，惹起輿論爭議。有正在醫院留醫的傷者，昨日當面向探訪的台灣副總統賴清德直言：「發生這麼大的事情、怎麼會交保？」甚至有死者家屬向傳媒怒轟，事件已造成50死，李僅以50萬元交保，反問：「難道人命還不值一萬元？」李義祥的保釋最終於昨遭法院取消，至晚上被重新裁定確定羈押禁見兩個月。

李義祥昨從住所被警方帶出時對現場傳媒聲淚俱下讀出道歉聲明，表示自己對事件「深表懊悔，並致上最深的歉意！本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸。」他其間亦一度哽咽。但有乘客向台蘋披露，列車發生事故後他曾經以手機拍攝現場情況，意外發現李當時已經身在現場，並曾與另一名男子驚慌地望向意外現場，但當時他們不但沒有上前救援，事後還疑似開着另一台工程車離開現場。

專家列台鐵五大疏忽

有到場協助當局調查事故原因的土木工程師指，台鐵在事件中有五大疏忽，包括忽略西正線的施工工程會影響東正線安危、未設邊坡護欄防車輛衝撞、工程車停泊的路段沒加強鋪面摩擦、台鐵鐵路兩側禁建限建辦法方案沒被審查過，以及現場路段未裝設軌道監測系統。

台灣蘋果新聞網/中央社/台灣《自由時報》