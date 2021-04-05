清明節假期期間，內地再次發生與充氣城堡有關的慘劇。山東省棗莊市昨日（4日），設在戶外廣場的充氣城堡被大風吹翻後，一名2歲多的女孩墮地身亡。

根據廣場上閉路電視片段顯示，昨日下午接近1時半，放置在棗莊市中區文化廣場空地的大型充氣城堡被大風掀起，飛出十多米，城堡底部朝天。亦有報道指，因為充氣城堡被強風刮破漏氣，再被吹離原來設置的地點。

有圍觀群眾指，事發時充氣城堡上只有幾名兒童，充氣城堡先是被大風掀翻，後又翻了幾個圈，一名2歲小女孩從城堡的最高處墜落地面摔死，其他兒童則被壓着受傷，家長趕過去救援。另有目擊者向傳媒表示：「看到很多這樣的新聞，沒想到真實的發生在自己身邊，希望以後這樣的悲劇不要再重演。」

當地警方已證實事件，但表示還在進一步調查中，暫不方便透露詳情。

有內媒統計，中國近5年至少發生20多宗有關充氣遊樂設施的事故，包括2019年5月，河北省淶源縣有龍捲風吹翻充氣城堡，導致2死7傷；同年3月，河南亦有一充氣彈床被大風刮上半空，多名孩童被捲上天後墜地，造成2名兒童死亡，10多名兒童受傷。

微觀信陽／《漩渦視頻》

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