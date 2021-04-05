台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡，200受傷。今日（5日）凌晨，工作人員將第5節車廂拖出，目前隧道內還剩第６、７、８節等3列車廂尚未移出，第6節車廂下仍卡着一具遺體，相關單位會先移出遺體，再研究怎樣移走車廂。交通部長林佳龍昨晚表示，預計3個日內能將所有車廂移走。台灣國家運輸安全委員會取得太魯閣號行車紀錄器畫面，目睹列車撞上工程車整個驚心動魄的情況。

運安會主委楊宏智表示，太魯閣號車輛從仁和隧道開出後，在看到躺在軌道上的工程卡車，司機員能反應時間可以確定應不到10秒，當時畫面中，工程車以20度角度橫躺在軌道上，接着太魯閣號就直接正面撞上工程車，駕駛室左邊司機位撞擊最嚴重，之後太魯閣號又撞進隧道內，一切都發生的非常快。

楊宏智表示，行車紀錄器畫面朝外錄音，並未錄到駕駛室內的聲音，但依照生還旅客敘述，估計當時司機嘗試煞停，先是鳴笛，然後旅客感受到剎車的震動感，不過可以反應的時間實在太短。太魯閣號撞上工程車後，再衝撞隧道，宛如「太魯閣號與山洞的對撞」，影像的最後就是一片漆黑。

楊宏智坦言，這次事故發生地點，如果前方沒有隧道，太魯閣號撞上工程車可能情況不會這麼嚴重，或許就像踢到鐵罐一樣。可是列車撞進隧道，令出軌情況變得更嚴重，他個人估計可能因此死傷嚴重。

根據台鐵里程數，和仁隧道到清水隧道間距離約有287米，距離撞擊工程車事故地點可能僅有250米可以反應，代表太魯閣號看到工程車僅不到6.9秒可以煞停，但以該路段速限130公里時速推算，要煞停需要600米距離，至少要花上16.6秒，太魯閣號司機員在看到工程車當下，已無力回天。

運安會目前已經掌握太魯閣號車頭行車紀錄器、ATP列車自動防護系統、司機員的通話紀錄、工程車行車紀錄器記憶卡、TCMS列車控制與管理系統，並對工程車滑溜下來的附近環境做3D測繪等，目前正在進行相關資料解讀，預計今明兩天整件事情始末輪廓就會出爐。

台灣《蘋果新聞網》

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