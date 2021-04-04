多個品牌以新疆人權為由拒用當地出產的棉花，被內地官民抵制，早前更曾出現燒鞋、拆招牌等義和團式的行動。內媒亦乘勢吹捧國產品牌，指李寧、安踏等國產波鞋成為炒賣目標，最誇張的是李寧牌一對用NBA退役球星韋迪（Dwayne Wade，內地譯韋德）命名的波鞋，賣家叫價48,889元人民幣（下同，約57,885港元），較參考售價高出31倍，惟似乎乏人問津。香港波鞋愛好者向《蘋果》表示，李寧、安踏等國產運動品牌「喺香港冇巿場，（買咗）俾人笑添」。

內地開始清明節假期，有多地網民反映，昨日（3日）李寧、安踏等國貨品牌門巿人流量大，甚至需要排隊進入。在社交媒體上，國產波鞋近日亦引起關注，有網民抱怨想買的國產波鞋，「不是斷碼就是壓根沒貨」。

貨源短缺刺激炒價，其中李寧牌的「韋德之道4」全明星銀白款波鞋，在內地一個網購平台顯示僅有42碼出售，售價竟高達48,889元。而該鞋參考發售價僅1,499元（約1,775港元），漲幅高達31倍，但頁面上卻無最近的購買紀錄，似乎是「有價無市」。

其他國產波鞋即使炒高幾倍仍有成交，1款安踏聯乘多啦A夢的波鞋，發售價格是499元（約591港元），在網絡平台就有賣家叫價4,599元（約5,445港元），有近9,000條購買紀錄。李寧牌另一款「韋德之道7」限量款，40碼的售價為10,889元（約12,893港元），相比發售價1,699元（約2,012港元）漲了近6.4倍，最近購買數據有逾270條。

據《中國證券報》報道，有從事買賣波鞋多年的業內人士表示，近日的行情「非常神奇」，買賣國貨的同行不斷「求貨源，加價拿」。有同行一口氣掃了10多萬元的貨，賺回的錢能買一架車。另一位以買賣Nike、adidas為主的老闆，際遇相反，店舖最近的訪問量和銷量斷崖式下滑，幾千萬元的存貨堆在倉庫，商品要不斷降價，聲稱會虧損好幾百萬元。

香港波鞋愛好者袁先生向《蘋果》表示，聽聞過李寧的「韋德之道」的波鞋，因為貨量少，「炒到咁高都唔出奇」，但相信只有球員忠實擁躉才會買，估計不會太多。

他又指，大陸人會着李寧牌的產品，但香港「一定無巿場，（買咗）俾人笑添」。他坦言，「香港應該冇人鍾意李寧牌」，主因是其款式不適合香港人，二來港人有很多外國品牌選擇，「Nike玩crossover玩得咁叻，點解要揀李寧？」

《蘋果》記者／澎湃新聞網

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