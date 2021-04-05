中國與西方國家就新疆人權議題角力之際，去年7月遭美國制裁的新疆黨委書記陳全國罕有現身，本月2日接見到訪的上海合作組織秘書長諾羅夫（Vladimir Norov）及有關國家使節、外交官時，聲稱國際上「一些勢力」抹黑新疆形象，企圖破壞新疆安全穩定。

直屬新疆黨委的《新疆日報》4日報道，陳全國接見外賓時表示，「新疆經濟發展和民生改善都取得前所未有的成就，天山南北社會穩定、各族人民平等享有穩定、安全、發展、進步，是最成功的人權故事之一」。

他又說，新疆願進一步加強與上合組織成員國和其他有關國家政府溝通協作，並指雙方有着「堅實的基礎、豐富的內涵和廣闊的前景，順應時代潮流，符合彼此利益」。

陳全國亦是中共中央政治局委員，但除了參與政治局會議及相關黨內會議外，鮮少公開露面，特別自新疆被指設「再教育營」侵犯維吾爾族人權，引發外交風波，更令陳全國被外國指摘，甚至被美國制裁，陳全國多是低調以對。

上海合作組織由中國及蘇聯解體後的俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克等國於2001年6月成立；2017年又加入了巴基斯坦及印度。除印度外，其餘成員國均被國際社會視為立場親中。而秘書長諾羅夫過去亦多次發聲撐中國，包括支持一帶一路倡議，2019香港爆發反送中運動時，諾羅夫又發聲明，指組織成員國反對外部勢力干涉香港事務，去年他更大讚中國政府處理武漢肺炎疫情時果斷和公開透明。

《新疆日報》／中央社

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