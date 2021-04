台鐵太魯閣列車上周五(2日)發生嚴重意外,最少導致50人死亡。台灣政客紛紛捐出一個月月薪,來自香港的藝人杜汶澤與國際關係學者沈旭暉亦有認捐,當局統計,至今台灣的民營企業已經捐款8,650萬元新台幣(下同,約2,360萬港元),當局亦設立捐款戶口,接受台灣及海外民眾捐款,透過台灣四大便利店收到的捐款已超過6,000萬元(約1,636萬港元)。台灣總統蔡英文周一(5日)則表示,政府該負責的事項都會由政府預算辦理,強調所有的賠償支出都不會來自愛心捐款。

公民營事業現時合計捐出8650萬元,其中包括公股事業合捐3,750萬元(約1,023萬港元),金管會旗下證券周邊單立合計2,000萬元(約545萬港元),央行旗下財金公司、票交所合計800萬元(約218萬港元),銀行公會600萬元(約163萬港元),中信集團1,000萬元(約272萬港元)、國票金500萬元(約136萬港元)。另外,包括蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等人,及13縣市的首長,都已經表示會捐出一個月薪金。

台灣衞生福利部(衞福部)其後於上周六(3日)緊急設立「0402太魯閣號事故案」賑災專戶,接受民眾捐款,除了戶口轉帳,台灣四間主要的便利店及電子支付服務「LINE Pay」亦從今日起代收捐款,金管會亦免收民眾捐款的手續費。衞福部長陳時中強調,捐款將指定用於傷者醫療、復健、生活重建、家屬經濟支持,當局將會每月公開捐款統計與用途,讓捐款者知道「錢用到哪去」,同時會設置管理委員會。

蔡英文今日亦在FB重申,政府該負責的事項,都會由預算中撥款,不會動用民眾的捐款。

可是,網上卻有人在「帶風向」,質疑當局要用捐款向事故的死傷者賠償。民進黨立法委員王定宇批評,有人帶風向污衊捐款、分化政府和熱心民眾的團結,刻意用假錯消息、扭曲片段來進行分化,帳號還有來自海外的水軍和國內的協作者,這部分趁亂發動的網路攻擊。他強調,在台灣想捐款是民眾的自由,建議檢調單位調查這些刻意分化的攻擊。

其中一名批評當局設立捐款專戶的是長居大陸、自封「台獨剋星」的台灣藝人黃安,他在微博上批評,死傷者「理應由出事單位的保險公司賠償」,質疑衞福部「沒有資格」成立捐款專戶,他又聲稱捐錢到衞福部猶如「肉包子打狗」。他更侮辱台灣人,說:「放心,一定有人捐,一是台灣人真的很善良,二是台灣人真的很笨」。

衞福部「0402太魯閣號事故案」賑災專戶

國外捐款:國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」,戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

(BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN)

ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0

SWIFT CODE:ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME:MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

台灣《蘋果新聞網》/中央社

