這兩天聽了很多「哥哥」張國榮的歌，也有入紅館觀看RubberBand的音樂會，情緒都受到牽動，感受甚深。

其實，我不僅不是哥哥的歌迷，反而是他的樂壇對手譚詠麟死忠粉絲。不過看着《想你，張國榮》慈善演唱會，那些歌曲的旋律都是耳熟能詳，特別是許冠傑那部份，聽着前奏已不期然流淚。當晚打開YouTube，不停地播着《Stand Up》、《風繼續吹》、《有誰共鳴》、《不羈的風》、《Monica》……，從曲詞到唱腔舞姿，都是那個時代流行曲的代表作。長大了才知張國榮的好，無論品味，還是藝術性演技都配得上巨星。那是時代的印記，有最好的流行曲最好的電影，更有自由的空氣、多元的社會！聽他的歌，好像回到那逝去了的黃金時代！

聽張國榮歌曲，歌詞都有很多共鳴，「從前是天真不冷靜，愛自由或會忘形；明白是得失總有定，去或留，輕鬆對應」，似乎是對遠走他鄉摯友的叮嚀；「謝謝你，風雨內都不退，願陪着我。暫別今天的你，但求憑我愛火，活在你心內，分開也像同渡過……」似是心中的呢喃，對這個養我育我地方的依戀，真的感慨萬千。

至於RubberBand「Ciao」演唱會，也是另一個時代的印記，且是意料之外的好看。

認識RubberBand是每年叱咤樂壇頒獎典禮，他們的歌在社運期間熱播，部份成員也是娛樂圈中罕有地敢言。那晚的演唱會，聽過的歌只有《發現號》、《未來見》、《睜開眼》、《逆流之歌》等幾首，細心聆聽卻感受很深。主音6號那幾句為香港打氣的說話，還有他的T恤背後印着獅子山剪影，叫人感動不已。然後他唱了一首新歌，主題是離別：看着很多人離開香港，去與留都很痛苦，最後那句「說了再見，約定再見，就會再見」，很多人聽到潸然淚下。

沒錯，演唱會氣氛超正！當6號多次說「我們是來自香港的樂隊RubberBand」時，台下都會以熱烈的掌聲尖叫聲回應。今時今日，很多明星偽人急不及待要跟香港割席，棄這片養育他們、令他們名成利就的土地如敝屣，視香港為負累，RubberBand卻以香港為榮，多番強調深愛這片土地，對離去的港人不捨，對留下卻受苦的港人痛心。在此艱困時刻，能講一些人話已很難得！當然，愛香港的影星不僅他們。

沒有煽情，只唱出我們心底話講些人話，就叫我們感動不已！

資深傳媒人

潘小濤

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