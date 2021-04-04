台灣中南部正遭遇嚴重旱情，許多水庫水位下降，幾近見底。有1年前不慎將簇新iPhone 11跌落日月潭的用家表示，近日因日月潭乾涸，令已沉湖底的手機重見天日，神奇的是充電後，功能一切如常。

台灣有網民今日於Facebook「爆廢1公社」發文，透露去年3月15日到南投日月潭水上活動時，因落水太多次，結果掛在頸上的手機沉入潭底，未能拾回，形容當時的心情是跌到落谷底。

這網民表示，由於台灣近日遭遇旱情，日月潭水位下滑，日前與太太閒聊時才提到「手機會不會就這樣浮出水面」。想不到再隔幾天便收到日月潭水上活動業者通知，真的找到當日落水失蹤的iPhone 11。

上周五（2日），該陳姓網民重回日月潭取回手機，職員表示，「手機撿到的位置，那種低水位，上次出現大約在50至60年前。更神奇的是撿到手機後水位開始慢慢上升，雖然沒下雨……」

陳男透露，拆開被泥土包覆的防水套，「手機塑膠套竟然完整無缺，我只能說手機防水保護套真的太棒了，完全沒進水」，失而復得的iPhone 11 Pro Ｍax 512G再現眼前，令他開心到失眠，清理之後再充電，「開機後全部功能正常」，但因未連接網絡無法更新時間，日期仍停留在去年的3月。

台灣《蘋果新聞網》

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