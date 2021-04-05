（新增內容）台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，最少導致50人死亡。網紅「Kevin 韓德凱文森」乘搭該架列車前往台東，其後杳無音訊，令家人擔心不已；直至周一（5日），花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，其中一名無名屍的身份已確認，就是家住新北、本名姓吳男的網紅，目前餘下一具無名屍經DNA比對已確認身份，但因只有殘肢，家屬不願簽名確認，堅持遺體完整。

29歲的「Kevin 韓德凱文森」經常在Instagram上分享生活照片，亦有開設YouTube頻道，主要拍攝關於健身的影片。吳男於今年1月參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅票選活動，共有59組網紅報名參加，並選出17組正選與11組後備，而吳男就在後備名單內。他亦曾告訴友人上周五（2日）會乘搭太魯閣前往台東，但事故發生後一直下落不明。其IG最後貼文「走一趟可遇不可求的旅行」，萬料不到之後登上出事的死亡列車。

吳男友人早前表示，懷疑吳男失蹤與這班死亡列車有關，於是立即聯絡其家人。吳男的家人其後一直無法與他取得聯絡，並在網上搜尋花蓮各間酒店、旅社、民宿，逐一致電詢問吳男有否預約住宿，但都未有獲得消息。

其後花蓮市的煙波大飯店為協助吳男的家人尋找其下落，決定將有關訊息轉達到花蓮市民代表胡仁順，家屬隨即將吳男的個人資訊與照片傳給對方。在胡仁順的協助下，吳男的家人於周六（3日）從高雄趕抵花蓮，並到花蓮火車站打算認領行李，並提供吳男平時經常攜帶的背包照片，推測他可能會攜帶該背包外出，但在失物招領區卻未有發現同款背包。吳男胞弟表示：「就算這裏有哥哥的行李，我們也無法從外觀得知是哪一件。」

吳男的家人之後前往花蓮殯儀館，但由於吳男不在傷者名單上，故需進行DNA採檢，之後在當地等待化驗結果，「最希望的還是能夠有奇蹟出現」。胡仁順在Facebook上表示，他臨危受命，輾轉接受此案的委託，「這幾天都在陪伴家屬，而目前正在等待最後DNA的化驗，來確認身分。我心中不斷對天祈禱不要是家屬照片中陽光的那位年輕人。」

韓德凱文森1日在IG發文：「以為相對輕鬆，實際卻加倍忙碌，沒關係，明天我們就真的離開都市裏，走一趟可遇不可求的旅行。」預告將到台東旅遊12天，沒想到竟搭上死亡列車。

吳姓網紅平時在新北居住，因獲選「來去駐台東」計劃，先與台東縣府口頭約定本月2日至13日到台東進駐作觀光宣傳，吳本與台東縣府約好上周五（2日）中午「火車站相見」，但縣府接待人員在台東站等候近2小時，吳男仍未能現蹤，經多次主動聯繫，仍未得回應，直至今確定罹難。

台灣《蘋果新聞網》／ETtoday新聞雲／台灣《中時新聞網》

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