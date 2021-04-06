台鐵太魯閣列車上周五（2日）發生嚴重意外，造成最少50人罹難。死亡列車上載着一個個悲傷故事，其中一名來自台南市的31歲女子程俐欣，原本相約舊同事在清明連假遊花蓮和台東，她從台北出發，預計在花東與友人會合，因購買的是企位，還自備了木板凳上車，未料一去不回，令親友悲痛不已。程俐欣的遺體周二（6日）從花蓮移回台南殯儀館，將擇日舉辦告別式，而台南市政府與警方將協助她走完最後一段路。

這次慘劇的罹難者當中有兩名台南人，分別是程俐欣與另一名女子蔡慧鵑，兩人均是台南關廟國中校友，在校期間表現優異，畢業後各奔東西，程俐欣前往台北工作，而蔡慧鵑則擔任憲兵。蔡慧鵑的遺體已於周一（5日）移回台南殯儀館。

台南市長黃偉哲對有市民罹難表達深切哀悼，並敦促社會局成立「台南市協助0402台鐵花蓮事故相關事宜及傷亡救助專戶」，專款專用於協助台南籍死傷者後續醫療、復健、生活及社會重建之費用。

另外，有女網民周一（5日）在Facebook上表示，其女兒看新聞其間突然哭着跟她說，原來她的國中27歲美籍老師駱盈盈亦不幸搭上這列死亡列車，她在罹難者名單看到了老師的名字，感到相當不捨。「才27歲，愛台灣和學生，卻不幸坐上火車」，她希望網民能用自己的信仰幫忙留言給駱盈盈老師。網民紛紛留言：「看着看着真的很難過」、「天啊還這麼年輕」、「謝謝你這麼愛孩子、愛台灣」。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《自由時報》

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