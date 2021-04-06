台鐵太魯閣號列車上周五（2日）發生嚴重事故，造成50死、逾200人傷，交通部長林佳龍已向府院請辭。消息傳出後，觀光產業包括旅館業、旅行業、台灣區觀光協會、民宿業等全聯會今天發聲明，力挺林佳龍續任，希望他繼續留在崗位上進行改革，更說2016年以前觀光產業多支持國民黨，但林佳龍上台後這狀況完全改變，「就是因為他為觀光產業界做了很多事」。

其中，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會昨發聲明，呼籲林佳龍不要在此時離開。理事長洪崇元指出，觀光產業這兩年來受到重創，產業經營者還在生存中掙扎，多虧部長帶領大家走過最困苦的一段路，不僅讓產業界很窩心更建立未來發展的信心，籲請部長不要在此時觀光產業最艱困的時候離開。花蓮縣旅館商業公會理事長陳義豐說：「為甚麼工地停車疏失造成的重大傷亡要部長辭職？那以後違規路邊停車造成車禍傷亡，是不是也要部長辭職下台呢？」

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，從事旅行業超過30年，經歷過15任交通部長，林佳龍是觀光產業期待的交通部長，非常接地氣、認真；2016年以前觀光產業大多支持國民黨，因為兩岸開放陸客到台利多，而且旅遊業和大陸公務交流也非常多，所以業者大部份傾向國民黨，但林佳龍上任之後，這個狀況完全改變。他為觀光產業界做了很多事，這次疫情幫助業者順利轉型及紓困，所有觀光產業數十萬人都非常認同他。蕭又指，林佳龍為了這次火車事件要請辭，但普羅大眾都知道罪不在他，希望他能繼續留在交通部，推動改革創造人民的福祉。

台灣區觀光協會聯合會理事長余紫菱表示，林佳龍是好的領導人，還有親和力，所以能夠得到觀光業界一致認同，這次太魯閣事故肇因於卡車司機個人的大意丶疏忽，工程公司沒做好安全措施，台鐵管理局當然要負起督導之責，「但如果還要牽連交通部長，實在太無限上綱了！」要林佳龍負起責任不是辭職，而是懲處相關負責人員、督促鐵路局通盤檢討、制訂周延的安全規範，並落實執行，讓台鐵成為最安全的交通工具。

立法院交通委員會召委陳素月受訪表示，交通委員會已變更議程，明日將邀請交通部長林佳龍、台鐵局代理局長祁文中，就此次鐵路事故的肇事原因、行車安全、工程廠商控管機制進行專題報告。陳素月說，目前並未收到部長、代理局長或委員會立委們請假的消息。

台灣《蘋果新聞網》

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