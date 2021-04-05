解放軍「遼寧號」航空母艦日前被發現進入日本九州以南的太平洋公海後，台灣軍方昨又偵測到10架次的大陸軍機進入台灣西南方的防空識別區，其中「運-8」反潛機從台灣西部空域直接飛到東部空域進行偵搜。解放軍海軍發言人證實，遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，強調海軍今後仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

台灣空軍司令部公佈，昨日上午解放軍派出一架次的運-8反潛機、一架次空警-500預警機、四架次殲-16戰機及四架次殲-10戰機，進入台灣西南空域，台灣空軍先後七度廣播驅離。日本防衞省稱，解放軍遼寧號航母編隊共六艘軍艦，包括逾萬噸的最大型055型導彈驅逐艦「南昌號」，上周六（3日）駛經九州長崎縣男女群島西南約470公里的公海，循東南方向往太平洋駛去。解放軍海軍發言人高秀成海軍大校表示，遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

日方關切陸船進釣魚台

另外，日本外務省表示，外相茂木敏充昨與中國國務委員兼外長王毅進行長達近90分鐘的電話會議，日方就中方船隻進入尖閣諸島（中方稱釣魚島）周邊海域、中國《海警法》、南海局勢、香港局勢以至新疆人權問題，表達嚴重關切，並強烈要求中方採取具體行動解決問題。兩國外長還討論雙邊經濟話題，包括構建真正公平的商業環境等。

日本外務省網站