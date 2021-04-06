華促菲停炒作漁船集結牛軛礁爭議

菲律賓指控中國海上民兵漁船在牛軛礁集結，又認為中國在南海的持續部署存在活動，侵犯菲方主權。中國外交部發言人趙立堅今日回應指，牛軛礁是中國南沙群島一部份，中方漁船在該礁及其附近海域作業避風，合理合法。他又指，南海仲裁案的裁決是非法無效，中方不接受、不承認，並且堅決反對任何基於裁決的主張和行動。

趙立堅表示，中方在南海的主權和權益，是長期歷史過程中形成，符合國際法，認為菲方應客觀正確看待，立即停止無端炒作，避免對兩國關係及南海和平穩定大局，造成負面影響。

H&M西班牙裁1,000員工削30分店

瑞典服裝品牌H&M去年拒用新疆「血棉花」的聲明，早前遭北京拿來炒作後，其門市遭內地民眾抵制。外媒今日引述西班牙工會的聲明報道，H&M在西班牙的分部，因受到武漢肺炎疫情衝擊，將解僱逾1,000名正在放無薪假的員工，並關閉30間門市。

工會疾呼關閉門市之舉「絕對不成比例」，解僱無薪假員工也不妥當。工會痛斥：「儘管確實存在着消費者改變習慣的現象，可作為改變勞動力的理由，但卻無法正當用來解僱如此大量的員工，尤其是考慮到H&M在這波疫情期間已獲得政府的無薪假補助」。

昆明副市長步前4任後塵違規受查

被指是內地官場重災區的雲南，又有官員落馬。雲南省紀委監委今日公佈，雲南省昆明市副市長王冰，涉嫌嚴重「違紀違法」，目前正在接受調查。

有指，自中共十八大（2012年）後，雲南已有連續兩任省委書記（白恩培、秦光榮）、連續四任昆明市委書記（楊崇勇、仇和、張田欣、高勁松）被查，再加上省委原秘書長曹建方和原副省長沈培平，省政府副秘書長孫赟、省委政法委書記孟蘇鐵等，多名省部級官員在反腐中先後落馬。至於被查處的廳級官員人數和處級官員人數，更位居內地前列。

據悉，在這批落馬的高官中，不少與地方礦業領域存在利益關係。

政法委批賣炒李寧波鞋違法歧途

內地網民為反擊西方拒用新疆棉，瘋狂炒賣國產「李寧牌」波鞋，有賣家價4.8萬元人民幣（5.7萬港元），較定價高出31倍。繼新華社及央視後發文抨擊這股炒風後，中央政法委今日亦在微博公眾號「長安劍」發文，指愛國主義是凝聚人心的旗子，不可用作消費或綁架。

文章批評有炒客打着愛國旗號，將國產球鞋炒到畸形地步，是對愛國主義精神的無理消費，又提出愛國不需要理由，但需要理性，少些盲從，多些思考。

文章又強調，炒鞋是違法歧途，可能涉及虛構價格、哄抬物價等違法犯罪行為，法律不會心慈手軟。

「得物」網上架23款天價國產波鞋

由於官媒已開口批評這股炒風，供天價波鞋標售的網購社區平台「得物」，今日則一口氣下架23款被炒成高價的國產波鞋。

據悉，這23款被下架的高價波鞋中，最引起爭議的3款天價波鞋賣家，還被「得物」封禁。這3名賣家不但日後無法在「得物」的平台上販賣任何商品，還被形容為「涉嫌惡意影響商品標價波動」。

「得物」特別透過官方微博撇清關係指，這3款天價爭議波鞋的價格均由賣家個人設定，且在如此設定的價格下並無成交或極少成交。

多維新聞網/ 中央社/ 微博

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