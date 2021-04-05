台鐵太魯閣號意外慘絕人寰，不少罹難者遺體嚴重破損，全台超過120名遺體修復師輪流趕到花蓮協助。其中修復師孫曉易負責修補年紀最小罹難者、4歲陳小妹妹的遺體，即使每天跟死亡打交道，但看到小小身軀遭遇如此不幸，亦難過泛淚，但讓家屬看到完整的家人，令她一切付出都值得，「我們修復的不只是亡者身軀、還是平撫到家屬的心靈」。

平均日睡兩小時

修復師母女檔孫曉易（42歲）及孫華珍（22歲），事發當天從高雄趕到花蓮殯儀館。孫曉易表示四天來，平均每天只睡兩小時，印象最深刻的是修補陳小妹妹的遺體，她泛淚的說，為不讓小朋友有二次傷害，修復過程必須小心呵護，共有六名修復師花了15個小時完成，「過程中因不忍，有的夥伴轉個身、深呼吸、平復心情再繼續」，讓罹難者以最好的狀態回到家人身邊。

另一名遺體修復師陳修將表示這次傷亡嚴重，而且許多遺體斷肢嚴重，臉部及軀幹變形，修復困難，預計停留一星期，直至所有遺體處理完畢才撤退，希望在家屬最悲痛時，縮小他們的創傷，修復罹難者的遺體，為他們換上乾淨衣服，讓親屬看了比較不會那麼難過。這兩天陸續有家屬前來感謝他，更有人激動下跪道謝，「我們當然不敢，只是做好該做的事，請對方放心。」

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