如同韓劇的「狗血」情節，早前在江蘇蘇州出現，當地一名大媽日前參加兒子婚禮，赫然發現即將入門的媳婦手上有胎記，驚覺對方是自小走失的親生女兒。新娘得知尋獲親母，更是當場淚崩，令網民不禁說道，「連電視劇都不敢這麼演」。幸大媽的兒子其實是養子，與新娘沒血緣關係，未有出現「亂倫」情節，「兒子娶老婆」變「女兒出嫁」，最終喜劇收場。

據內媒報道，情節如此「狗血」的真人真事，發生於上月31日蘇州市一場農村婚禮上，身為奶奶的大媽見到新娘有一個與當年走失女兒一樣的胎記，於是偷偷向親家查問：「（女兒）是你們抱養來的吧？」

報道指，這名大媽曾有一名女兒在很小的時候走失，令她非常心痛。親家一聽大驚失色，因為沒有人知道這個秘密，後來得知對方可能就是新娘生母時，惟有一五一十說出真相。原來，女兒就是他們多年前在路邊撿到，但一直當作親生女兒撫養。

當新娘得知真相後又驚喜又感傷，用手掩着嘴巴痛哭起來。隨後，母女二人相擁而哭，場面感人。幸而，新郎是大媽的養子，與新娘並無血緣關係，不算「亂倫」，未致變成一場悲劇。對大媽而言，當天既娶新抱又找回失散多年女兒，倒是「雙喜臨門」。

有網民表示，還好兒子不是親生，不然「就變成一段虐緣」。也有網民說，這下新郎可以放心，原來妻子是媽媽的親女兒，未來就不用擔心會有「婆媳問題」。還有網民提到，大媽能找回女兒也要感謝她自己多年來有留意胎記的習慣，才有機會找到親生女兒。

不過，有網民質疑事件真偽，除了認為情節太不可思議，如大媽憑新娘手上胎記認出女兒，為何以往見面時沒認出，及新娘表現似逼婚多過喜極而泣等。

新浪網／ 新浪微博

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