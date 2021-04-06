台鐵太魯閣列車發生慘烈事故，引發全球關注。46歲台灣名模林志玲多年來致力慈善，而她成立的「財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會」亦於今日（6日）凌晨宣佈，將捐出400萬元新台幣（下同，約110萬港元），悉數用於協助受難受傷者所需，並表示「但願黑暗過後，可以迎來溫暖的光明」。

志玲姊姊慈善基金會在Facebook上表示，很感謝救援人員和醫護人員的辛苦付出，祈禱逝者安息，傷者康復，家屬也能擁有勇氣與力量，「志玲姊姊願盡微薄之力，個人捐助400萬元。在第一線救災工作之後，由志玲姊姊慈善基金會接力，後續我們會將此捐款全數使用於協助受難受傷者所需，提供支持與療癒」，又指「我們能做的真的很有限，期許持續用愛與勇氣，帶給大家更堅強的力量！」

有台灣「第一名模」之稱的林志玲長年致力於公益，在2014年高雄氣爆事故、日本311地震、2016年高雄美濃地震、2018年花蓮地震等事件中，均有捐款幫助災民，並於2011年出資1,000萬元（約273萬港元）成立志玲姊姊慈善基金會。

不過，同樣為慈善，卻並非所有人都能博得美名。台灣YouTuber「魚乾」周日（4日）在Instagram上貼出捐款2萬元（約5,460港元）的截圖，並附上捐款渠道資訊，未料卻遭網民留言批評：「我認為別亂捐款，誰知道善款流何方，還有默默做就好，貼出來感覺在炫耀」、「人禍為何要捐。是準備跟台鐵打官司？」

她其後在Instagram限時動態上回應稱：「在那邊打着正義的名號，叫大家不要捐款的人到底是多黑暗？自己不捐款還在那邊宣導，設法剝奪他人的善意還有理了嗎？」她解釋，公開捐款截圖是為了鼓勵想捐款的民眾，「自己不想捐，不捐就好，不要在那邊煽動惡意，髒死了。沒想到我除了為此傷心，還要為此生氣，這些人真惡心。」

太魯閣號事故發生後，社會各界踴躍捐助，除了台灣成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢捐出250萬元（約68萬港元）外，香港藝人杜汶澤及國際關係學者沈旭暉亦分別宣佈會向事故受難者家屬捐款100萬元（約27.2萬港元）。而協助在台灣尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳，亦捐出事發當天的全部營業額，加上同事個人捐款，合共35,380元（約9,627港元）。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook／Instagram

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