台鐵408次太魯閣號列車因為與滑落的工程車相撞導致50人死亡過百人受傷，涉嫌停車不當、導致工程車掉落路軌的司機兼建築公司負責人李義祥早前被撤銷保釋，今日（６日）法院查封在李義祥、及其名下的義祥工業社的財產，承包商東新營造有限公司財產亦同樣被查封。

太魯閣號撞車事件因死傷慘重並有高額財物損失，台鐵局擔心涉嫌肇事的李義祥可能轉移資產，向法院提出凍結李義祥、李義祥名下的義祥工業社及承包商東新營造有限公司的財產共3.76億元新台幣（約1.03億港元），包括物業、車輛、存款等，獲花蓮地院批准，並於今日執行。

此外，李義祥亦被質疑在災難發生後未有即時報警。根據之前曝光的閉路電視片段可見，李義祥在事故發生後曾走到工寮前不斷打電話，花蓮消防局所證實接到的第一個相關求助電話是9時31分，是由一名女性撥打，因此確定致電者並非李義祥。李義祥代表律師雖表示李義祥曾打電話求救，惟花蓮地檢署指李義祥到底打電話給誰求救，仍有待調查。

片段又拍到事發後，李義祥與友人有說有笑，甚至還在工寮玩手機，當時許多乘客未從險境中逃出，但李義祥的表現像置身事外，還悠閒地在現場吃檳榔聊天，即使警方上來詢問案情，他仍表現出不耐煩的神情。

而李義祥事後表示會對事件負責，但就被揭發涉嫌向公眾說謊，他早前指事發當日工地是停工狀態，只是他一人到工地巡視，停在斜坡的工程車疑似因為煞車沒拉好，導致車子滑落至軌道釀成慘劇。

但運安會調查發現，工程車當日滿載輪胎進入工地，地上輪胎痕亦顯示現場有其他工程車行駛，所以李義祥指巡視工地的說法並不正確。另外李義祥辯稱一人駕車去工地，但閉路電視發現，其工程車副駕駛位置有坐着其他人。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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